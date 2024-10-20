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Doçura

Aprenda a fazer bolo de sonho de padaria, simples e irresistível

Receita é a dica do HZ para adoçar seu domingo e tem rendimento de seis a oito fatias
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Outubro de 2024 às 08:00

Bolo de sonho
Bolo de sonho fica pronto em 90 minutos Crédito: Finna/Divulgação
Quem não resiste a um sonho de padaria vai ficar tentado a preparar essa receita do HZ para adoçar o domingo: um "sonhão", ou seja, um bolo de sonho de padaria que rende de seis a oito fatias.
A lista de ingredientes é bem simples, e o preparo é relativamente fácil. Basta seguir as instruções abaixo, passo a passo, e surpreender ao servir essa doçura no lanche ou até mesmo em um aniversário. 

BOLO DE SONHO DE PADARIA

Rendimento: 6 a 8 fatias
Tempo de preparo: 1h30
Nível: médio

Ingredientes:

Massa:
  • 3 ovos grandes
  • 1/2 xícara de açúcar refinado
  • 3/4 xícara de farinha de trigo tradicional
  • 1 colher (sopa) de essência de baunilha
Para o recheio:
  • 2 gemas
  • 40g de açúcar
  • 20g de farinha de trigo tradicional
  • 250ml de leite
  • 1/2 colher (chá) de essência de baunilha
Para a calda:
  • 1 xícara de água
  • 3/4 de xícara de açúcar

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Modo de preparo: 

Massa:
  • Bata os ovos na batedeira até dobrar de volume. Adicione a essência de baunilha. Acrescente aos poucos o açúcar. Com uma espátula, incorpore aos poucos a farinha. Quando a mistura estiver homogênea, transfira para uma forma untada com manteiga e farinha de trigo. Asse em forno pré-aquecido, a 180 graus, por mais ou menos 25 minutos. Espere esfriar e desenforme.
Recheio:
  • Em uma panela, coloque as gemas, a farinha e o açúcar. Misture bem. Acrescente leite e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até engrossar. Desligue o fogão e incorpore a baunilha. Transfira para um recipiente e cubra com papel filme. Leve para a geladeira para resfriar.
Calda:
  • Misture água e açúcar e leve ao fogo. Deixe ferver até derreter o açúcar. 
Montagem:
  • Deixe o bolo esfriar e faça alguns furinhos com ajuda de um palito de dente. Em seguida, pincele com a calda já fria. Cubra o bolo com o recheio e coloque a segunda camada do bolo por cima. Fure o segundo bolo e pincele a calda de açúcar novamente. Polvilhe açúcar de confeiteiro.
Fonte: Finna. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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