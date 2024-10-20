Aprenda a fazer bolo de sonho de padaria, simples e irresistível

Quem não resiste a um sonho de padaria vai ficar tentado a preparar essa receita do HZ para adoçar o domingo: um "sonhão", ou seja, um bolo de sonho de padaria que rende de seis a oito fatias.
A lista de ingredientes é bem simples, e o preparo é relativamente fácil. Basta seguir as instruções abaixo, passo a passo, e surpreender ao servir essa doçura no lanche ou até mesmo em um aniversário.
BOLO DE SONHO DE PADARIA
Rendimento: 6 a 8 fatias
Tempo de preparo: 1h30
Nível: médio
Tempo de preparo: 1h30
Nível: médio
Ingredientes:
Massa:
- 3 ovos grandes
- 1/2 xícara de açúcar refinado
- 3/4 xícara de farinha de trigo tradicional
- 1 colher (sopa) de essência de baunilha
- 2 gemas
- 40g de açúcar
- 20g de farinha de trigo tradicional
- 250ml de leite
- 1/2 colher (chá) de essência de baunilha
- 1 xícara de água
- 3/4 de xícara de açúcar
Modo de preparo:
Massa:
- Bata os ovos na batedeira até dobrar de volume. Adicione a essência de baunilha. Acrescente aos poucos o açúcar. Com uma espátula, incorpore aos poucos a farinha. Quando a mistura estiver homogênea, transfira para uma forma untada com manteiga e farinha de trigo. Asse em forno pré-aquecido, a 180 graus, por mais ou menos 25 minutos. Espere esfriar e desenforme.
- Em uma panela, coloque as gemas, a farinha e o açúcar. Misture bem. Acrescente leite e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até engrossar. Desligue o fogão e incorpore a baunilha. Transfira para um recipiente e cubra com papel filme. Leve para a geladeira para resfriar.
- Misture água e açúcar e leve ao fogo. Deixe ferver até derreter o açúcar.
- Deixe o bolo esfriar e faça alguns furinhos com ajuda de um palito de dente. Em seguida, pincele com a calda já fria. Cubra o bolo com o recheio e coloque a segunda camada do bolo por cima. Fure o segundo bolo e pincele a calda de açúcar novamente. Polvilhe açúcar de confeiteiro.
Fonte: Finna. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.