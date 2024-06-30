Veja como fazer um delicioso bolo gelado de paçoca

Se você é fã de amendoim, aqui vai mais uma sugestão saborosa do HZ para a temporada de festas juninas: bolo gelado de paçoca. A receita da confeiteira Ana Piku, chef da PikurruchA’S, em São Paulo, é simples de preparar e tem tudo para agradar aos capixabas.
Com massa molhadinha e um recheio farto e cremoso, a guloseima fica pronta em mais ou menos 60 minutos, e seu preparo rende aproximadamente 25 porções.
BOLO GELADO DE PAÇOCA
Rendimento: 25 porções, em média
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- Massa:
- 3 xícaras de farinha de trigo
- 2 xícaras de açúcar
- 1 xícara de leite em pó
- 1 colher (sopa) de fermento
- 1/2 colher (chá) de bicarbonato de sódio
- 1 pitada de sal
- 2 ovos
- 1 xícara de óleo de soja
- 2 xícaras de água morna
- Recheio:
- 3 latas de leite condensado cozido
- 3 colheres de manteiga sem sal
- 100g de paçoca triturada
Modo de preparo:
- Massa: coloque todos os ingredientes secos em uma tigela e misture bem. Acrescente os ovos e incorpore com um fuê. Coloque o óleo e incorpore novamente. Por último, adicione a água morna, xícara por xícara. Asse em forno preaquecido a 180º C por aproximadamente 25 minutos em forminhas de mini pão de mel - vai render 25 bolinhos, em média.
- Brigadeiro de paçoca: coloque todos os ingredientes na panela e mexa até ficar em ponto de brigadeiro de enrolar.
- Montagem: corte quadrados de 20x20 cm de papel alumínio e, sobre eles, disponha os bolinhos individualmente, cortando-os ao meio. Umedeça os bolos com uma calda de açúcar e água e recheie-os com o brigadeiro ainda morno. Feche os bolos com a parte de cima e repita a camada de brigadeiro no topo de cada um. Finalize o brigadeiro do topo com a paçoca triturada para que o brigadeiro não grude no papel alumínio. Coloque em saquinhos ou embalagens que remetam a festa junina, como estampa xadrez.
Fonte: Ana Piku, confeiteira da Pikurrucha's. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.