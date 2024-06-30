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Irresistível

Veja como fazer um delicioso bolo gelado de paçoca

Receita de confeitaria paulista é a sugestão do HZ para adoçar as festas juninas com charme
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 30 de Junho de 2024 às 07:00

Bolo gelado de paçoca
Bolo gelado de paçoca Crédito: Pikurruchas/Divulgação
Se você é fã de amendoim, aqui vai mais uma sugestão saborosa do HZ para a temporada de festas juninas: bolo gelado de paçoca. A receita da confeiteira Ana Piku, chef da PikurruchA’S, em São Paulo, é simples de preparar e tem tudo para agradar aos capixabas.  
Com massa molhadinha e um recheio farto e cremoso, a guloseima fica pronta em mais ou menos 60 minutos, e seu preparo rende aproximadamente 25 porções. 

BOLO GELADO DE PAÇOCA

Rendimento: 25 porções, em média
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil 

Ingredientes: 

  • Massa:
  • 3 xícaras de farinha de trigo
  • 2 xícaras de açúcar
  • 1 xícara de leite em pó
  • 1 colher (sopa) de fermento
  • 1/2 colher (chá) de bicarbonato de sódio
  • 1 pitada de sal
  • 2 ovos
  • 1 xícara de óleo de soja
  • 2 xícaras de água morna
  • Recheio:
  • 3 latas de leite condensado cozido
  • 3 colheres de manteiga sem sal
  • 100g de paçoca triturada

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Modo de preparo:

  1. Massa: coloque todos os ingredientes secos em uma tigela e misture bem. Acrescente os ovos e incorpore com um fuê. Coloque o óleo e incorpore novamente. Por último, adicione a água morna, xícara por xícara. Asse em forno preaquecido a 180º C por aproximadamente 25 minutos em forminhas de mini pão de mel - vai render 25 bolinhos, em média.
  2. Brigadeiro de paçoca: coloque todos os ingredientes na panela e mexa até ficar em ponto de brigadeiro de enrolar.
  3. Montagem: corte quadrados de 20x20 cm de papel alumínio e, sobre eles, disponha os bolinhos individualmente, cortando-os ao meio. Umedeça os bolos com uma calda de açúcar e água e recheie-os com o brigadeiro ainda morno. Feche os bolos com a parte de cima e repita a camada de brigadeiro no topo de cada um. Finalize o brigadeiro do topo com a paçoca triturada para que o brigadeiro não grude no papel alumínio. Coloque em saquinhos ou embalagens que remetam a festa junina, como estampa xadrez.
Fonte: Ana Piku, confeiteira da Pikurrucha's. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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