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Irresistível

Bolo Pega Marido tem textura cremosa e é fácil de fazer; aprenda receita

Com massa lisinha, que de longe lembra a de um pudim, o doce é um dos mais tradicionais da confeitaria nordestina
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Janeiro de 2025 às 04:00

Bolo Pega Marido
Bolo Pega Marido Crédito: Marca Finna
Com massa lisinha e cremosa, que lembra a textura de um pudim ou até mesmo de um estilo específico de bolo de fubá,  o Bolo Pega Marido é uma receita deliciosa de origem nordestina, bem fácil de fazer em casa. 
Conhecido em outras regiões do Brasil como Bolo Liso, Bolo Mole, Bolo Luiz Felipe e Bolo de Leite, ele é uma ótima pedida para o lanche ou café da tarde. Veja abaixo o passo a passo.    

Bolo Pega Marido

Ingredientes:
  • Bolo
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 lata de leite integral 
  • 1 lata de leite de coco
  • 1 lata de farinha de trigo tipo 1 (use a lata do leite condensado como medida)
  • 1/2 xícara (chá) de açúcar
  • 3 ovos inteiros
  • 3 colheres (sopa) de margarina
  • Cobertura
  • 1 vidro de leite de coco
  • 100g de coco ralado (separe metade para decorar)
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
Modo de preparo:
  • Bolo - Bata todos os ingredientes no liquidificador até encorpar. Em seguida, coloque em uma forma untada e polvilhada. Leve-o ao forno médio (entre 170ºC e 190ºC) por aproximadamente 40 minutos ou até dourar.
  • Cobertura - Em uma panela, coloque todos os ingredientes da cobertura e leve-os ao fogo até ferver. Apague o fogo e coloque a cobertura por cima do bolo. Decore polvilhando coco ralado. 
Fonte: Finna. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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