Bolo Pega Marido tem textura cremosa e é fácil de fazer; aprenda receita

Com massa lisinha e cremosa, que lembra a textura de um pudim ou até mesmo de um estilo específico de bolo de fubá, o Bolo Pega Marido é uma receita deliciosa de origem nordestina, bem fácil de fazer em casa.
Conhecido em outras regiões do Brasil como Bolo Liso, Bolo Mole, Bolo Luiz Felipe e Bolo de Leite, ele é uma ótima pedida para o lanche ou café da tarde. Veja abaixo o passo a passo.
Bolo Pega Marido
Ingredientes:
- Bolo
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de leite integral
- 1 lata de leite de coco
- 1 lata de farinha de trigo tipo 1 (use a lata do leite condensado como medida)
- 1/2 xícara (chá) de açúcar
- 3 ovos inteiros
- 3 colheres (sopa) de margarina
- Cobertura
- 1 vidro de leite de coco
- 100g de coco ralado (separe metade para decorar)
- 2 colheres (sopa) de açúcar
Modo de preparo:
- Bolo - Bata todos os ingredientes no liquidificador até encorpar. Em seguida, coloque em uma forma untada e polvilhada. Leve-o ao forno médio (entre 170ºC e 190ºC) por aproximadamente 40 minutos ou até dourar.
- Cobertura - Em uma panela, coloque todos os ingredientes da cobertura e leve-os ao fogo até ferver. Apague o fogo e coloque a cobertura por cima do bolo. Decore polvilhando coco ralado.
Fonte: Finna. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.