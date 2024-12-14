5 receitas práticas de bolo de cenoura com cobertura

O bolo de cenoura é uma alternativa saborosa e fofinha para acompanhar o café da tarde. Tipicamente servido com cobertura de chocolate, ele é uma das opções favoritas tanto das crianças quanto dos adultos. Apesar dessa clássica versão ser a mais popular, ela também pode ser combinada com outros ingredientes para incrementar o sabor. A seguir, confira 5 receitas de bolo de cenoura com coberturas deliciosas para fugir do tradicional.
Bolo de cenoura americano
Ingredientes:
Massa
- 300 g de açúcar
- 3 ovos
- 250 ml de óleo de girassol
- 5 ml de essência de baunilha
- 400 g de cenoura descascada e ralada
- 280 g de farinha de trigo
- 1 colher de chá de gengibre em pó
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1/4 de colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
- 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 140 g de creme de leite
- 100 g de açúcar
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 225 g de cream cheese gelado
- 1 pitada de sal
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, coloque o açúcar, a essência de baunilha, os ovos e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a cenoura e misture. Junte a farinha de trigo, o gengibre em pó, a canela e o sal e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e o bicarbonato e misture até dissolver completamente. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e reserve.
Cobertura
Em uma batedeira, coloque o creme de leite , o açúcar, a essência de baunilha e o sal e bata até obter uma textura cremosa. Aos poucos, adicione o cream cheese e continue batendo até obter uma consistência homogênea. Passe a cobertura sobre o bolo e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com cenoura ralada.
Bolo de cenoura com cobertura de limão
Ingredientes:
Massa
- 4 cenouras descascadas e raladas
- 4 ovos
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 xícara de chá de óleo de girassol
- 2 colheres de chá de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar de confeiteiro
- 1 1/2 xícara de chá de cream cheese
- 70 g de manteiga sem sal
- 2 colheres de chá de suco de limão
- 1 colher de sopa de essência de baunilha
- Raspas de limão a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em uma batedeira, coloque os ovos e bata até obter uma espuma. Aos poucos, adicione o açúcar e a essência de baunilha, sem deixar de bater. Acrescente a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico, a cenoura e o óleo de girassol e bata novamente para incorporar. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Cobertura
Em uma batedeira, coloque a manteiga e o cream cheese e bata até obter uma consistência homogênea. Sem parar de bater, adicione o suco de limão e a essência de baunilha. Por último, coloque o açúcar e as raspas de limão e bata para incorporar. Passe a cobertura sobre o bolo, decore com raspas de limão e sirva em seguida.
Bolo de cenoura com cobertura de leite em pó
Ingredientes:
Massa
- 4 ovos
- 3 cenouras descascada e picadas
- 1 xícara de chá de óleo
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de gotas de chocolate
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 395 g de leite condensado
- 250 g de creme de leite
- 1 colher de sopa de manteiga
- 3 colheres de sopa de leite em pó
- Gotas de chocolate para decorar
Modo de preparo:
Massa
Em um liquidificador, coloque os ovos, as cenouras, o óleo e o açúcar e bata até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento químico e bata novamente para incorporar. Coloque a massa em um recipiente, adicione as gotas de chocolate e misture. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar e despeje sobre o bolo. Decore com as gotas de chocolate e sirva em seguida.
Bolo de cenoura com brigadeiro branco
Ingredientes:
Massa
- 3 ovos
- 300 g de cenoura descascada e cortada em rodelas
- 1/2 xícara de chá de óleo de girassol
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 350 g de leite condensado
- 1 colher de sopa de manteiga sem sal
- 200 g de coco ralado
Modo de preparo:
Massa
Em um liquidificador, coloque o açúcar, as cenouras, o açúcar mascavo, o óleo e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até incorporar aos demais ingredientes. Por último, coloque o fermento químico e bata novamente para incorporar. Reserve.
Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque a manteiga e o leite condensado e leve ao fogo baixo até levantar fervura, mexendo sempre para não queimar. Desligue o fogo e despeje o brigadeiro sobre o bolo. Decore com o coco ralado e sirva em seguida.
Bolo de cenoura com calda de frutas vermelhas
Ingredientes:
Massa
- 3 cenouras descascada e raladas
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 4 ovos
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de óleo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Calda
- 250 g de morango picado
- 250 ml de vinho branco doce
- 120 g de amora
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque as cenouras, o açúcar, o óleo e os ovos e bata até ficar homogêneo. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata novamente para incorporar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Calda
Em um liquidificador, coloque os morangos, a amora e o vinho e bata até triturar as frutas. Após, transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio até reduzir e engrossar levemente. Desligue o fogo, espere esfriar e despeje sobre o bolo. Sirva em seguida.