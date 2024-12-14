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5 receitas práticas de bolo de cenoura com cobertura

Aprenda a preparar opções fáceis e diferentes para experimentar novos sabores
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Dezembro de 2024 às 07:44

Bolo de cenoura americano (Imagem: Juliya_Ka | Shutterstock)
Bolo de cenoura americano Crédito: Juliya_Ka | Shutterstock
O bolo de cenoura é uma alternativa saborosa e fofinha para acompanhar o café da tarde. Tipicamente servido com cobertura de chocolate, ele é uma das opções favoritas tanto das crianças quanto dos adultos. Apesar dessa clássica versão ser a mais popular, ela também pode ser combinada com outros ingredientes para incrementar o sabor. A seguir, confira 5 receitas de bolo de cenoura com coberturas deliciosas para fugir do tradicional.

Bolo de cenoura americano

Ingredientes:

Massa
  • 300 g de açúcar
  • 3 ovos
  • 250 ml de óleo de girassol
  • 5 ml de essência de baunilha
  • 400 g de cenoura descascada e ralada
  • 280 g de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de gengibre em pó
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1/4 de colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

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Cobertura
  • 140 g de creme de leite
  • 100 g de açúcar
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 225 g de cream cheese gelado
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo:

Massa
Em um recipiente, coloque o açúcar, a essência de baunilha, os ovos e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a cenoura e misture. Junte a farinha de trigo, o gengibre em pó, a canela e o sal e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e o bicarbonato e misture até dissolver completamente. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e reserve.
Cobertura
Em uma batedeira, coloque o creme de leite , o açúcar, a essência de baunilha e o sal e bata até obter uma textura cremosa. Aos poucos, adicione o cream cheese e continue batendo até obter uma consistência homogênea. Passe a cobertura sobre o bolo e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com cenoura ralada.

Bolo de cenoura com cobertura de limão

Ingredientes:

Massa
  • 4 cenouras descascadas e raladas
  • 4 ovos
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 xícara de chá de óleo de girassol
  • 2 colheres de chá de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

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6 receitas de bolos sem glúten fáceis de fazer

Cobertura
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar de confeiteiro
  • 1 1/2 xícara de chá de cream cheese
  • 70 g de manteiga sem sal
  • 2 colheres de chá de suco de limão
  • 1 colher de sopa de essência de baunilha
  • Raspas de limão a gosto

Modo de preparo:

Massa
Em uma batedeira, coloque os ovos e bata até obter uma espuma. Aos poucos, adicione o açúcar e a essência de baunilha, sem deixar de bater. Acrescente a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico, a cenoura e o óleo de girassol e bata novamente para incorporar. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Cobertura
Em uma batedeira, coloque a manteiga e o cream cheese e bata até obter uma consistência homogênea. Sem parar de bater, adicione o suco de limão e a essência de baunilha. Por último, coloque o açúcar e as raspas de limão e bata para incorporar. Passe a cobertura sobre o bolo, decore com raspas de limão e sirva em seguida.

Bolo de cenoura com cobertura de leite em pó

Ingredientes:

Massa
  • 4 ovos
  • 3 cenouras descascada e picadas
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de gotas de chocolate
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
  • 395 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 3 colheres de sopa de leite em pó
  • Gotas de chocolate para decorar

Modo de preparo:

Massa
Em um liquidificador, coloque os ovos, as cenouras, o óleo e o açúcar e bata até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento químico e bata novamente para incorporar. Coloque a massa em um recipiente, adicione as gotas de chocolate e misture. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar e despeje sobre o bolo. Decore com as gotas de chocolate e sirva em seguida.
Bolo de cenoura com brigadeiro branco (Imagem: Charles Brutlag | Shutterstock)
Bolo de cenoura com brigadeiro branco Crédito: Charles Brutlag | Shutterstock

Bolo de cenoura com brigadeiro branco

Ingredientes:

Massa
  • 3 ovos
  • 300 g de cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de óleo de girassol
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
  • 350 g de leite condensado
  • 1 colher de sopa de manteiga sem sal
  • 200 g de coco ralado

Modo de preparo:

Massa
Em um liquidificador, coloque o açúcar, as cenouras, o açúcar mascavo, o óleo e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até incorporar aos demais ingredientes. Por último, coloque o fermento químico e bata novamente para incorporar. Reserve.
Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque a manteiga e o leite condensado e leve ao fogo baixo até levantar fervura, mexendo sempre para não queimar. Desligue o fogo e despeje o brigadeiro sobre o bolo. Decore com o coco ralado e sirva em seguida.

Veja Também

Confira uma receita fácil de bolo de cenoura com chocolate

Bolo de cenoura com calda de frutas vermelhas

Ingredientes:

Massa
  • 3 cenouras descascada e raladas
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 4 ovos
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Calda
  • 250 g de morango picado
  • 250 ml de vinho branco doce
  • 120 g de amora

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque as cenouras, o açúcar, o óleo e os ovos e bata até ficar homogêneo. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata novamente para incorporar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Calda
Em um liquidificador, coloque os morangos, a amora e o vinho e bata até triturar as frutas. Após, transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio até reduzir e engrossar levemente. Desligue o fogo, espere esfriar e despeje sobre o bolo. Sirva em seguida.

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