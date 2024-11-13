4 receitas de bolo de cenoura fit

O bolo de cenoura é uma excelente escolha para acompanhar o café da manhã ou o lanche da tarde, principalmente quando ele é preparado com ingredientes saudáveis. A cenoura, por exemplo, é rica em fibras, potássio e vitamina C e A e, quando acompanhada de componentes como o óleo de coco e a farinha de aveia, aumenta a absorção de nutrientes e ajuda a manter a saciedade.
Por isso, confira 4 receitas irresistíveis de bolo de cenoura fit para você incluir no seu dia a dia e não sair da dieta!
Bolo de cenoura fit com aveia
Ingredientes
- 4 ovos
- 1/2 xícara de chá de adoçante em pó
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 2 1/2 xícaras de chá de farinha de aveia
- 5 cenouras descascadas e picadas
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o adoçante e os ovos e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o óleo de coco e a cenoura e bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de aveia e o sal e bata novamente por 2 minutos. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Coloque a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.
Bolo de cenoura integral com sementes de chia
Ingredientes
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 1 xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1 xícara de chá de sementes de chia
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as cenouras, os ovos e o óleo de coco e bata por 5 minutos. Após, adicione o açúcar mascavo e bata novamente para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, o fermento químico e as sementes de chia e misture. Despeje a mistura no liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a massa para uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.
Bolo de cenoura com nozes
Ingredientes
- 350 g de cenoura descascada e picada
- 250 g de farinha de trigo integral
- 200 g de adoçante em pó
- 50 g de nozes picadas
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de óleo de coco
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as cenouras, o adoçante, o óleo de coco e os ovos e bata por 1 minuto na velocidade máxima. Adicione o fermento químico, a canela e, aos poucos, a farinha de trigo integral. Bata até obter uma consistência homogênea. Coloque a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.
Bolo de cenoura com whey protein
Ingredientes
- 3 cenouras descascadas e raladas
- 4 claras de ovo
- 1 gema de ovo
- 1 xícara de chá de adoçante em pó
- 2 xícaras de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 2 scoops whey protein sabor cookies
- 500 ml de água
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento e bata para incorporar. Após, transfira a massa para uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.