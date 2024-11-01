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Praticidade

6 receitas de bolos sem glúten fáceis de fazer

Aprenda a preparar receitas saudáveis e saborosas livres desse tipo de proteína
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 15:35

Bolo de laranja sem glúten (Imagem: flanovais | Shutterstock)
Bolo de laranja sem glúten  Crédito: flanovais | Shutterstock
O glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, cevada e centeio, e pode causar danos intestinais e problemas de saúde em pessoas com doença celíaca.
Para evitar estas condições, a solução é adotar uma dieta sem esses ingredientes, o que não significa que você precisa abrir mão de suas receitas preferidas, como um bolo fofinho e saboroso. Isso porque existe uma infinidade de opções para substituir o glúten. Por isso, confira seis receitas de bolos sem glúten para inserir na dieta:

Bolo de laranja sem glúten

Ingredientes:

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 1 xícara de chá farinha de arroz
  • 1/2 xícara de chá de fécula de batata
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Suco e raspas de 2 laranjas
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de arroz para enfarinhar

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Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os ovos, o açúcar e o óleo de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Em um recipiente, coloque a farinha de arroz, a fécula de batata e o fermento químico e mexa. Despeje a mistura do liquidificador sobre os ingredientes secos e misture até obter uma massa lisa. Acrescente o suco e as raspas das laranjas e mexa para incorporar.
Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Passado esse tempo, retire o bolo do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de banana

Ingredientes:

  • 3 bananas descascadas e amassadas
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque as bananas amassadas, os ovos, o açúcar mascavo e o óleo de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, peneire a farinha de aveia, o fermento químico e a canela em pó e misture. Aos poucos, despeje a mistura do liquidificador no recipiente com os ingredientes secos e mexa delicadamente até obter uma massa homogênea.
Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 minutos. Passado esse tempo, retire o bolo do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de chocolate sem glúten

Ingredientes:

Massa
  • 80 ml de óleo de milho
  • 120 g de açúcar
  • 2 ovos
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 70 g de chocolate em pó sem glúten
  • 180 g de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de milho para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar
Cobertura
  • 100 ml de leite de coco
  • 70 g de chocolate em pó sem glúten
  • 40 g de açúcar
  • 1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo:

Massa
Em um recipiente, coloque os ingredientes líquidos e misture. Adicione o açúcar e mexa. Aos poucos, acrescente a farinha de aveia e, por fim, o fermento químico. Misture e despeje a massa em uma forma untada com óleo de milho e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Passado esse tempo, retire do forno e desenforme com cuidado. Reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter uma consistência uniforme. Desligue o fogo e despeje a cobertura sobre o bolo. Sirva em seguida.
Bolo de milho-verde sem glúten (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
Bolo de milho-verde sem glúten Crédito: WS-Studio | Shutterstock

Bolo de milho-verde sem glúten

Ingredientes:

  • 5 ovos
  • 395 g de milho-verde em conserva
  • 2 xícaras de chá de fubá
  • 160 g de coco ralado
  • 395 g de leite condensado
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar
  • Fubá para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o óleo de coco e o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento e misture. Após, coloque a massa em uma forma redonda com furo no meio untada com óleo de coco e enfarinhada com fubá. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura com chocolate

Ingredientes:

Massa
  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 2 xícaras de chá de farinha de amêndoas
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 2 ovos
  • 200 ml de leite de coco
  • 3/4 xícara de chá de óleo de soja
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo de soja para untar
  • Farinha de amêndoas para enfarinhar
Cobertura
  • 100 ml de leite de coco
  • 70 g de chocolate em pó sem glúten
  • 40 g de açúcar
  • 1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo:

Massa
Em um liquidificador, coloque as cenouras, o óleo de soja e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas, o açúcar, o fermento químico e o leite de coco e mexa para incorporar. Acrescente a mistura do liquidificador e mexa até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma forma com um furo no meio untada com óleo de soja e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, desenforme com cuidado e reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter uma consistência uniforme. Desligue o fogo e despeje a cobertura sobre o bolo. Sirva em seguida.

Bolo de pêssego

Ingredientes:

  • 4 pêssegos em calda
  • 200 ml de calda de pêssego
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 5 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de farinha de arroz
  • 1 xícara de chá de amido de milho
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os pêssegos e a calda e bata. Adicione o óleo e as gemas e bata por 3 minutos. Em uma tigela, bata as claras em neve e reserve. Em um recipiente, coloque os ingredientes secos e misture. Acrescente a mistura do liquidificador e a clara em neve e mexa para incorporar.
Despeje a massa em uma forma com furo no meio untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

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