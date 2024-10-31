O glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, cevada e centeio, responsável por dar elasticidade e textura aos alimentos, especialmente em pães e massas.
Embora seja seguro para a maioria das pessoas, ele precisa ser evitado por quem tem doença celíaca, uma condição autoimune em que a ingestão dele provoca inflamação e danos ao intestino delgado, intolerância ou alergia ao glúten.
Felizmente, existem inúmeras receitas sem glúten que preservam sabor e textura, utilizando ingredientes alternativos, permitindo uma alimentação deliciosa e segura para todos. Por isso, abaixo, confira 5 receitas sem glúten para o almoço!
Nhoque de batata-doce
Ingredientes:
- 6 batatas-doces descascadas e cozidas
- 1 xícara de chá de farinha de arroz
- 1/4 de xícara de chá de amido de milho
- 1 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
- Farinha de arroz para enfarinhar
- Água para cozinhar
Finalização
- Azeite, queijo parmesão ralado e manjericão a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, amasse as batatas-doces até formar um purê liso. Misture o purê com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Adicione a farinha de arroz aos poucos, misturando até a massa desgrudar das mãos. Adicione o amido de milho e misture para ajustar a consistência. A massa deve ser macia, mas firme o suficiente para ser moldada.
Divida a massa em porções e enrole cada uma em forma de cilindro sobre uma superfície enfarinhada com farinha de arroz. Corte o cilindro em pedaços de aproximadamente 2 cm para formar os nhoques. Em uma panela, ferva a água em fogo médio e adicione a pitada de sal. Coloque os nhoques em pequenas porções na água. Quando os nhoques subirem à superfície, retire-os com uma escumadeira.
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure levemente os nhoques. Sirva em seguida com o queijo ralado e o manjericão.
Quibe de lentilha assado
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de lentilha crua
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1 cebola ralada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de hortelã picada
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de pimenta síria
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- Sal e azeite a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, cubra a lentilha com água e cozinhe em fogo médio até ficar macia. Escorra e reserve. Se preferir, amasse ligeiramente a lentilha com um garfo para dar uma textura mais cremosa ao quibe. Em uma tigela, misture a lentilha cozida com a quinoa. Adicione a cebola, o alho, o azeite, a hortelã, o sal, o cominho e a pimenta. Misture bem até obter uma massa homogênea.
Unte uma assadeira com um fio de azeite. Espalhe metade da massa no fundo da assadeira. Adicione o queijo por cima. Cubra com o restante da massa, alisando bem. Faça cortes superficiais em losangos na massa e regue com um pouco de azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30-40 minutos, ou até que o quibe esteja dourado. Sirva em seguida.
Frango com crosta de linhaça
Ingredientes:
- 4 filés de peito de frango
- Suco de 1 limão
- 1 dente de alho picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça
- 1/4 de xícara de sementes de linhaça
- Azeite para grelhar
Modo de preparo:
Em uma tigela, tempere os filés de frango com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 15 minutos para absorver bem os sabores. Em um prato, misture a farinha de linhaça com as sementes de linhaça. Passe os filés na mistura, pressionando levemente para que a crosta fique firme na superfície do frango. Em fogo médio, aqueça uma frigideira com um fio de azeite. Grelhe os filés, deixando cerca de 3-4 minutos de cada lado, ou até que fiquem dourados e cozidos por dentro. Retire da panela e sirva em seguida.
Suflê de brócolis
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de brócolis cozido e picado
- 100 g de bacon cortado em cubos
- 3 gemas de ovo
- 3 clarasde ovo
- 1/2 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de farinha de arroz
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione a farinha e misture rapidamente até formar uma massa. Adicione o leite aos poucos, até obter um creme liso e espesso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma tigela, misture o creme com as gemas, o brócolis picado, o bacon e o queijo ralado. Reserve. Na batedeira, bata as claras em neve até ficarem firmes.
Incorpore delicadamente as claras em neve à mistura de brócolis, fazendo movimentos de baixo para cima para manter a leveza da massa. Unte uma forma de suflê com manteiga. Despeje a mistura na forma, deixando um espaço para o suflê crescer. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos, ou até que o suflê cresça e doure. Sirva em seguida.
Hambúrguer de grão-de-bico e quinoa
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
- 1/2 xícara de chá de quinoa cozida
- 1/4 de cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de páprica
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um processador de alimentos, coloque o grão-de-bico, a quinoa, a cebola, o alho, o azeite, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Processe até obter uma massa homogênea, mas que ainda tenha alguns pedaços. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de aveia e a salsinha. Misture bem. Se estiver muito mole, adicione mais farinha de aveia aos poucos.
Divida a massa em porções e molde os hambúrgueres no tamanho desejado. Coloque os hambúrgueres em um prato, cubra e leve à geladeira por 15 minutos para firmar. Coloque os hambúrgueres em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.