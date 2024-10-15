5 lanches sem glúten e lactose para o dia a dia

Pão de aveia Crédito: Anna_Pustynnikova | Shutterstock

A intolerância ao glúten e/ou a lactose está presente na vida de muitos brasileiros que, para se alimentarem corretamente, precisam ter atenção às comidas que são ingeridas. Mas, apesar de parecer um desafio cortar os ingredientes que contém essas substâncias da dieta, existem diversos pratos que permitem adaptações interessantes e saborosas, sobretudo para o lanche da tarde.

Por isso, selecionamos cinco receitas irresistíveis sem glúten e lactose para você provar. Veja!

Pão de aveia

Ingredientes

1colher de sopa de açúcar mascavo

10 g de fermento biológico fresco

1 xícara de chá de farinha de arroz

1 xícara de chá de polvilho doce

1 xícara de chá de farinha de linhaça

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 xícara de chá de água morna

Aveia em flocos para polvilhar

Azeite para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a água, e misture bem. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma consistência homogênea. Cubra com um plástico filme e deixe descansar por 20 minutos. Após, unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa sobre ela, polvilhe com a aveia e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de milho-verde com coco

Ingredientes

400 ml de leite de coco

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de açúcar

395 g de milho-verde

100 g de coco ralado

1 colher de sopa de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de suco de limão

Óleo de milho para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o bicarbonato de sódio e o suco de limão, e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o bicarbonato e o suco de limão e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira com óleo de milho e enfarinhe com farinha de arroz, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Bolinhos de tapioca com chia

Ingredientes

1 xícara de chá de tapioca granulada

1/2xícara de chá de leite de coco

1 colher de sopa de semente de chia

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a tapioca e acrescente o leite de coco. Deixe descansar por 15 minutos até que a tapioca absorva bem o líquido. Adicione a chia, o sal e o azeite. Misture bem até formar uma massa levemente pegajosa. Com as mãos, forme pequenas bolinhas ou discos. Se preferir, use uma colher para facilitar o processo. Coloque-os em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar levemente. Deixe esfriar e sirva em seguida.

Brownie de chocolate com amêndoas Crédito: Lynne Ann Mitchell | Shutterstock

Brownie de chocolate com amêndoas

Ingredientes

1 xícara de chá de óleo de coco

1/5 de xícara de chá de cacau em pó

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de amêndoas picadas

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o cacau em pó e mexa até incorporar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e mexa até obter um creme. Acrescente a mistura reservada, a farinha de aveia e as nozes e misture delicadamente. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de arroz, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e sirva em seguida.

Biscoito de canela

Ingredientes

2 ovos

2 colheres de sopa de óleo de coco

3 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sobremesa de canela em pó

2 xícaras de chá de farinha de arroz

5 colheres de sopa de polvilho doce

1 colher de sopa de farinha de linhaça

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de suco de limão

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o bicarbonato de sódio e o suco de limão, e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o bicarbonato de sódio e o suco de limão e mexa novamente para incorporar com os demais ingredientes.Cubra com um plástico-filme e leve à geladeira por 15 minutos.