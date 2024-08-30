Chips de batata-doce com alecrim Crédito: New Africa | Shutterstock

Mesmo com a correria do dia a dia, preparar petiscos deliciosos e sem glúten é totalmente possível. Com estas receitas práticas e rápidas, você poderá aproveitar seus momentos de lazer com opções muito apetitosas e seguras para pessoas intolerantes ao glúten.

Isso porque o consumo de glúten pode causar inflamação a pessoas que são intolerantes a essa proteína. “Os sintomas, normalmente, são: intestino preso ou solto, gases, inchaço e sensação de empanzinamento”, explica Daniela de Almeida, nutricionista funcional e esportiva.

Abaixo, confira 5 receitas de petiscos sem glúten para a sexta-feira!

Chips de batata-doce com alecrim

Ingredientes

2 batatas-doces

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de alecrim fresco picado

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave bem as batatas-doces e corte em fatias finas usando um mandolim ou uma faca bem afiada. Em uma tigela grande, misture as fatias de batata-doce com o azeite de oliva, o alecrim, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Distribua as fatias em uma única camada sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos ou até ficarem crocantes, virando as fatias na metade do tempo para assar de maneira uniforme. Retire do forno e deixe esfriar antes de servir.

Bolinhos de abobrinha

Ingredientes

2 abobrinhas

1/2 xícara de farinha de amêndoa

1 ovo

2 dentes de alho picados

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Rale as abobrinhas e esprema, com ajuda de um pano, para retirar o excesso de água. Em uma tigela, misture a abobrinha ralada, a farinha de amêndoa, o ovo, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Depois, forme pequenas bolinhas com a mistura. Em seguida, coloque os bolinhos em uma assadeira untada com azeite. Com um pincel, aplique um pouco de azeite sobre os bolinhos. Leve ao forno médio preaquecido até dourar.

Minipizzas de berinjela

Ingredientes

1 berinjela cortada em fatias de 1 cm

1/2 xícara de chá de molho de tomate caseiro

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1 tomate cortado em rodelas

1 colher de chá de orégano

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Disponha as fatias de berinjela em uma assadeira, regue com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos ou até ficarem macias. Em seguida, retire do forno e espalhe o molho de tomate sobre cada fatia. Coloque uma rodela de tomate e cubra com o queijo ralado. Polvilhe com orégano e volte ao forno por mais 10 minutos ou até o queijo derreter e dourar.

Croquete de batata com queijo Crédito: GK1982 | Shutterstock

Croquete de batata com queijo

Ingredientes

4 batatas descascadas, cozidas e amassadas

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

1 ovo batido

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as batatas , o queijo muçarela, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma massa homogênea. Modele a massa em pequenos croquetes. Passe os croquetes no ovo batido e, em seguida, na farinha de arroz. Frite em uma panela com óleo quente, em fogo médio, até ficarem dourados e crocantes. Escorra em papel-toalha e sirva quente.

Wrap de alface com frango

Ingredientes

2 peitos de frango cozidos e desfiados

1 cenoura ralada

1 pepino cortado em tiras finas

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1/5 de xícara de chá de vinagre balsâmico

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 folhas de alface grandes

Gergelim torrado para polvilhar

Modo de preparo