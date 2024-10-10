5 receitas sem glúten para o Dia das Crianças

As receitas sem glúten para o Dia das Crianças oferecem uma forma deliciosa e inclusiva de celebrar essa data especial, garantindo que todos possam aproveitar as festad. Esses pratos são pensados para agradar o paladar infantil, priorizando ingredientes naturais e saudáveis, além de serem adaptadas para atender às necessidades de quem possui intolerância ou sensibilidade ao glúten.
Além disso, preparar essas delícias em casa se torna uma experiência divertida e educativa para fazer com os pequenos, incentivando o contato com os alimentos e mostrando que é possível criar versões adaptadas de pratos tradicionais sem abrir mão do sabor.
Abaixo, confira 5 receitas para o Dia das Crianças sem glúten!
Bolinho de batata com queijo
Ingredientes:
- 500 g de batata cozida e amassada
- 200 g de queijo muçarela cortado em cubinhos para rechear
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1/4 de xícara de chá de farinha de arroz
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, adicione a batata amassada com o queijo parmesão ralado, o ovo, o azeite, a farinha de arroz e o sal. Misture bem até formar uma massa homogênea. Pegue pequenas porções da massa e abra na mão. Coloque um cubinho de queijo muçarela no centro e feche, formando bolinhas. Repita o processo até terminar toda a massa. Coloque os bolinhos em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, ou até que fiquem dourados e crocantes por fora. Sirva em seguida.
Coxinha de frango
Ingredientes:
Massa
- 2 xícaras de caldo de frango caseiro
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
- 1/2 xícara de chá de polvilho doce
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- Azeite para untar
Recheio
- 200 g de peito frango cozido e desfiado
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de requeijão
Para empanar e assar
- 1 xícara de chá de farinha de arroz
- 2 ovos batidos
- 1 xícara de chá de farinha de milho
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o frango desfiado e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe até dourar. Adicione o requeijão, misture e reserve.
Massa
Em uma panela, aqueça o caldo de frango com o azeite e o sal em fogo médio. Quando começar a ferver, adicione de uma só vez a farinha de arroz e o polvilho doce. Mexa vigorosamente com uma colher de pau até que a massa se desprenda do fundo da panela e fique homogênea. Transfira a massa para uma superfície levemente untada com azeite e deixe esfriar um pouco.
Quando estiver morna, sove a massa por alguns minutos até ficar lisa e maleável. Pegue pequenas porções de massa e abra na palma da mão. Coloque uma colher de chá de recheio de frango no centro e feche, modelando no formato tradicional de coxinha. Repita o processo até terminar toda a massa e o recheio.
Empanar e assar
Passe cada coxinha na farinha de arroz, depois nos ovos batidos e, por último, na farinha de milho. Coloque as coxinhas em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida.
Brigadeiro de batata-doce
Ingredientes:
- 300 g de batata-doce cozida e amassada
- 1/2 xícara de chá de cacau em pó sem glúten
- 1/3 de xícara de chá de açúcar de coco
- 2 colheres de sopa de óleo de coco
- 1 pitada de sal
- Granulado sem glúten para decorar
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, adicione o purê de batata-doce, o cacau, o açúcar de coco, o óleo de coco e a pitada de sal. Misture bem até que todos os ingredientes estejam incorporados. Leve ao fogo baixo, mexendo constantemente. Cozinhe até que a mistura comece a desgrudar do fundo da panela e atinja uma consistência semelhante à do brigadeiro tradicional. Transfira a massa para um prato untado com um pouco de óleo de coco e deixe esfriar completamente. Com as mãos levemente untadas, faça bolinhas do tamanho desejado e passe no granulado. Coloque os brigadeiros em forminhas e sirva.
Bolo de cenoura
Ingredientes:
- 3 cenouras descascadas e picadas
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
- 1 xícara de chá de açúcar de coco
- 1 xícara de chá de farinha de arroz
- 1/2 xícara de chá de amido de milho
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo vegetal para untar
- Farinha de arroz para enfarinhar
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque as cenouras, os ovos, o óleo e o açúcar. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Em uma tigela grande, peneire e misture a farinha de arroz, o amido de milho, a farinha de amêndoas e a pitada de sal.
Despeje a mistura do liquidificador na tigela com os ingredientes secos e misture delicadamente com uma espátula. Adicione o fermento em pó e mexa até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos. Retire o bolo do forno e deixe esfriar por alguns minutos antes de desenformar. Sirva em seguida.
Quibe de abóbora com quinoa
Ingredientes:
- 400 g de abóbora-japonesa cozida e amassada
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/4 de xícara de chá de farinha de arroz
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de cominho
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione o cominho e mexa bem. Em uma tigela grande, misture a abóbora amassada, a quinoa cozida e o refogado de cebola e alho. Acrescente a farinha de arroz, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha. Misture tudo até formar uma massa homogênea.
Modele o quibe em formato de bolinhos ou espalhe a massa em uma assadeira untada com azeite, pressionando bem. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos ou até que a superfície esteja dourada. Sirva em seguida.