Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De bolinho a brigadeiro

5 receitas sem glúten para o Dia das Crianças

Veja como preparar opções deliciosas e seguras para os pequenos com intolerância
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 10 de Outubro de 2024 às 13:35

Bolinho de batata e queijo (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)
Bolinho de batata e queijo (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock) Crédito:
As receitas sem glúten para o Dia das Crianças oferecem uma forma deliciosa e inclusiva de celebrar essa data especial, garantindo que todos possam aproveitar as festad. Esses pratos são pensados para agradar o paladar infantil, priorizando ingredientes naturais e saudáveis, além de serem adaptadas para atender às necessidades de quem possui intolerância ou sensibilidade ao glúten.
Além disso, preparar essas delícias em casa se torna uma experiência divertida e educativa para fazer com os pequenos, incentivando o contato com os alimentos e mostrando que é possível criar versões adaptadas de pratos tradicionais sem abrir mão do sabor. 
Abaixo, confira 5 receitas para o Dia das Crianças sem glúten! 

Bolinho de batata com queijo

Ingredientes:

  • 500 g de batata cozida e amassada
  • 200 g de queijo muçarela cortado em cubinhos para rechear
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1/4 de xícara de chá de farinha de arroz 
  • 1 ovo
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, adicione a batata amassada com o queijo parmesão ralado, o ovo, o azeite, a farinha de arroz e o sal. Misture bem até formar uma massa homogênea. Pegue pequenas porções da massa e abra na mão. Coloque um cubinho de queijo muçarela no centro e feche, formando bolinhas. Repita o processo até terminar toda a massa. Coloque os bolinhos em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, ou até que fiquem dourados e crocantes por fora. Sirva em seguida. 

Veja Também

Veja receitas de panqueca sem glúten para o café da manhã

Coxinha de frango

Ingredientes:

Massa
  • 2 xícaras de caldo de frango caseiro
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
  • 1/2 xícara de chá de polvilho doce
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de sal
  • Azeite para untar
Recheio
  • 200 g de peito frango cozido e desfiado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de requeijão
Para empanar e assar
  • 1 xícara de chá de farinha de arroz
  • 2 ovos batidos
  • 1 xícara de chá de farinha de milho
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o frango desfiado e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe até dourar. Adicione o requeijão, misture e reserve.
Massa
Em uma panela, aqueça o caldo de frango com o azeite e o sal em fogo médio. Quando começar a ferver, adicione de uma só vez a farinha de arroz e o polvilho doce. Mexa vigorosamente com uma colher de pau até que a massa se desprenda do fundo da panela e fique homogênea. Transfira a massa para uma superfície levemente untada com azeite e deixe esfriar um pouco.
Quando estiver morna, sove a massa por alguns minutos até ficar lisa e maleável. Pegue pequenas porções de massa e abra na palma da mão. Coloque uma colher de chá de recheio de frango no centro e feche, modelando no formato tradicional de coxinha. Repita o processo até terminar toda a massa e o recheio.

Veja Também

Bolo bombom: veja receita diferente para o lanche das crianças

Empanar e assar
Passe cada coxinha na farinha de arroz, depois nos ovos batidos e, por último, na farinha de milho. Coloque as coxinhas em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida.

Brigadeiro de batata-doce

Ingredientes:

  • 300 g de batata-doce cozida e amassada
  • 1/2 xícara de chá de cacau em pó sem glúten
  • 1/3 de xícara de chá de açúcar de coco 
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco
  • 1 pitada de sal
  • Granulado sem glúten para decorar
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo:

Em uma panela, adicione o purê de batata-doce, o cacau, o açúcar de coco, o óleo de coco e a pitada de sal. Misture bem até que todos os ingredientes estejam incorporados. Leve ao fogo baixo, mexendo constantemente. Cozinhe até que a mistura comece a desgrudar do fundo da panela e atinja uma consistência semelhante à do brigadeiro tradicional. Transfira a massa para um prato untado com um pouco de óleo de coco e deixe esfriar completamente. Com as mãos levemente untadas, faça bolinhas do tamanho desejado e passe no granulado. Coloque os brigadeiros em forminhas e sirva. 
Bolo de cenoura (Imagem: Silvio Aparecido Luciano | Shutterstock)
Bolo de cenoura (Imagem: Silvio Aparecido Luciano | Shutterstock) Crédito:

Bolo de cenoura

Ingredientes:

  • 3 cenouras descascadas e picadas
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
  • 1 xícara de chá de açúcar de coco
  • 1 xícara de chá de farinha de arroz
  • 1/2 xícara de chá de amido de milho
  • 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo vegetal para untar
  • Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque as cenouras, os ovos, o óleo e o açúcar. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Em uma tigela grande, peneire e misture a farinha de arroz, o amido de milho, a farinha de amêndoas e a pitada de sal.
Despeje a mistura do liquidificador na tigela com os ingredientes secos e misture delicadamente com uma espátula. Adicione o fermento em pó e mexa até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos. Retire o bolo do forno e deixe esfriar por alguns minutos antes de desenformar. Sirva em seguida.

Quibe de abóbora com quinoa

Ingredientes:

  • 400 g de abóbora-japonesa cozida e amassada
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/4 de xícara de chá de farinha de arroz 
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de cominho
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione o cominho e mexa bem. Em uma tigela grande, misture a abóbora amassada, a quinoa cozida e o refogado de cebola e alho. Acrescente a farinha de arroz, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha. Misture tudo até formar uma massa homogênea.
Modele o quibe em formato de bolinhos ou espalhe a massa em uma assadeira untada com azeite, pressionando bem. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos ou até que a superfície esteja dourada. Sirva em seguida. 

Veja Também

Conheça 7 receitas de sobremesas sem glúten

Confira 4 receitas fáceis para fazer com as crianças nas férias

10 alimentos com glúten que celíacos devem evitar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados