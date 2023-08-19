10 alimentos com glúten que celíacos devem evitar

Apesar de ser pouco discutida, a doença celíaca é uma condição bastante comume afeta cerca de 1% a 2% da população mundial, segundo informações do Ministério da Saúde.Essa condição é desencadeada pela reação do sistema imunológico à ingestão de glúten, uma proteína presente no trigo, centeio e na cevada.
Classificada como uma condição autoimune, a doença celíaca tem potencial para causar danos significativos ao revestimento do intestino delgado, resultando em complicações e prejuízos à absorção adequada de nutrientes .
“A doença celíaca é uma condição que requer cuidados especiais na alimentação e no estilo de vida. Embora possa ser desafiador seguir uma dieta rigorosa sem glúten, é possível ter uma vida saudável e feliz, desde que sejam tomados os cuidados adequados”, diz a nutricionista funcional Cris Ribas Esperança.
A seguir, confira 10 alimentos com glúten que os celíacos devem evitar consumir!
1. Trigo
O trigo contém uma proteína chamada gliadina, altamente problemática para os celíacos . A ingestão de gliadina desencadeia uma resposta imune que ataca as vilosidades do intestino delgado. Isso leva à inflamação, redução da área de absorção de nutrientes e sintomas como diarreia, perda de peso e fadiga.
2. Cevada
Assim como o trigo, a cevada contém gliadina, que desencadeia a resposta imune característica da doença celíaca. O consumo de cevada pode resultar em danos nas vilosidades intestinais, prejudicando a absorção de nutrientes e causando desconforto gastrointestinal.
3. Centeio
Também contém gliadina, causando reações similares às do trigo e da cevada. O centeio pode contribuir para a inflamação do intestino e para a perda da função de absorção de nutrientes, resultando em sintomas variados.
4. Malte
Geralmente feito a partir da cevada, o malte também deve ser evitado pelos celíacos, pois pode causar danos às vilosidades intestinais e dificultar a digestão e absorção adequada de nutrientes. Ele pode ser encontrado na cerveja, em biscoitos, barras de cereais, chocolates e vários outros alimentos.
5. Aveia não certificada
Apesar de alguns estudos demonstrarem que a aveia não é tóxica para 95% dos celíacos, existe um pequeno subgrupo de 5% que não a tolera. Nesses poucos casos, a avenina, uma proteína da aveia, é considerada a responsável por desencadear a resposta imunológica semelhante ao glúten. Além disso, a contaminação cruzada é um risco real durante o processamento. Traços de trigo, cevada ou centeio podem estar presentes em aveia não certificada, causando reações aos portadores da doença.
6. Pão e produtos de panificação
O pão é geralmente feito de trigo, cevada ou centeio, todos ricos em gliadina. Os produtos de panificação convencionais podem agravar os sintomas celíacos, danificando as vilosidades intestinais e prejudicando a absorção de nutrientes.
7. Massas convencionais
Assim como o pão, massas tradicionais, como macarrão , lasanha e ravioli, frequentemente contêm trigo, cevada ou centeio, todos com potencial para desencadear danos intestinais e problemas de absorção de nutrientes em celíacos.
8. Bolos e sobremesas convencionais
Muitos bolos e sobremesas são preparados com ingredientes que carregam a gliadina, substância extremamente prejudicial para pacientes celíacos. O consumo desses produtos pode resultar em sintomas gastrointestinais e inflamação no sistema digestivo.
9. Bebidas alcoólicas com glúten
Algumas bebidas alcoólicas, como cerveja e uísque feitos a partir de cereais com glúten, contêm gliadina. Essas bebidas podem desencadear respostas imunes nos celíacos, causando danos intestinais e desconforto.
10. Molhos e condimentos convencionais
Alguns molhos e condimentos podem conter ingredientes com glúten , como trigo ou cevada, em forma de espessantes ou aromatizantes. A ingestão desses componentes pode desencadear reações celíacas e causar danos intestinais.
Importância de olhar as embalagens
Olhar atentamente a embalagem dos alimentos é fundamental para os indivíduos com a doença celíaca, pois o glúten pode estar presente de maneiras sutis em diversos produtos.