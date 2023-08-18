Conheça os benefícios da atividade física durante a gravidez

Atividade física pode ajudar na hora do parto Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

Muito recomendada por médicos e outros profissionais da saúde, a atividade física é importante para garantir o bom funcionamento do corpo e ajudar a prevenir doenças. Durante a gravidez, por exemplo, a prática pode favorecer a mãe e auxiliar na hora do parto.

Renato Gomes, especialista em atividades físicas para gestantes e personal trainer, afirma que é possível fazer exercícios físicos durante toda a gestação. “Desde que a mãe esteja saudável, se sentindo bem e tenha autorização médica, é possível exercitar-se até as vésperas do parto”, garante.

Segundo o profissional, os exercícios ajudam na manutenção do peso, na sensação de bem-estar e na correção da postura. Entretanto, ele alerta que, nas últimas semanas da gestação, é recomendado que a gestante diminua toda a sobrecarga e a intensidade da atividade.

Atividades físicas podem facilitar o parto normal

Durante a gravidez, o corpo da mulher passa por diversas mudanças, tanto internas quanto externas. “Provavelmente, ela terá uma acentuação da curvatura da lombar , já que a barriga crescerá. Por conta do crescimento da mama, também é comum notarmos uma leve cifose [curva para a frente da coluna]”, diz o especialista em atividades físicas.

Por isso, a atividade física é importante para compensar e fortalecer as costas, pernas, glúteos, abdome e assoalho pélvico. “Um abdome fortalecido contribui para a saída do bebê, caso a mamãe venha a dar à luz pelo parto normal”, salienta Renato Gomes.

Grávidas devem respeitar os limites ao praticarem musculação Crédito: ZephyrMedia | Shutterstock

Exercícios indicados para grávidas

Para as grávidas, os exercícios mais indicados são a hidroginástica, por conta do alívio do peso corporal na água, caminhada na esteira, alongamento e ioga. “A musculação também pode ser feita, desde que a aluna respeite alguns limites, como a sobrecarga. Manter uma postura adequada também é importante”, acrescenta o especialista.