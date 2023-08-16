Desvio de septo: entenda a cirurgia feita por Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank fez uma cirurgia no nariz para corrigir o desvio de septo Crédito: Reprodução @Giovannaewbank

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank usou o Instagram para contar que fez uma cirurgia no nariz para corrigir o desvio de septo e para retirar carne esponjosa. A atriz contou que, há dez anos, passou por uma operação para tratar a carne esponjosa e obteve melhoras em seu quadro respiratório, porém os sintomas retornaram.

“Eu já sabia que precisava fazer essa cirurgia há alguns anos. Demorei muito por medo do pós-operatório, mas estou muito bem. Pela primeira vez em anos, estou conseguindo respirar com o meu nariz”, disse a atriz em um de seus vídeos.

Ela contou que os primeiros dias após o procedimento foram bastante incomodativos. "Uma das piores coisas que já passei na vida. Esses últimos quatro dias foram perturbadores, fiquei sem respirar real, fiquei quatro noites sem dormir".

O QUE É?

A otorrinolaringologista Nathália Manhães Távora, da Rede Meridional, explica que o nariz é dividido ao meio, em duas narinas, por uma estrutura formada por osso e cartilagem, chamada de septo nasal. "O desvio de septo significa que essa estrutura apresenta uma tortuosidade, estreitando um lado (ou os dois), causando obstrução nasal".

A médica conta que é necessário realizar a cirurgia quando há obstrução nasal ("nariz entupido") causada por desvios de septo grandes, associados a sintomas que não melhoram com o tratamento clínico.

"Respiração, olfato, aquecimento, umidificação e purificação do ar são as principais funções do nariz. Para que tudo funcione de forma ideal, as correntes aéreas, os cílios, a mucosa, o pH, a temperatura, a limpeza e a umidade devem estar em perfeitas condições. Praticamente todos os outros sistemas são afetados em maior ou menor grau pela falta de respiração predominantemente nasal. Entre eles, destaca-se o impacto prejudicial sobre a via aérea inferior, os efeitos negativos sobre o desenvolvimento craniofacial da criança, o prejuízo na qualidade do sono e suas consequências, e as alterações de fala e linguagem", explica Nathália Manhães Távora. O termo carne esponjosa no nariz corresponde aos cornetos nasais ou adenoide, estruturas da parte interna do nariz.

"Nem todo desvio deve ser corrigido. Mas, quando a obstrução nasal é intensa, aumenta-se muito a perda de energia com a respiração. A pessoa pode sentir necessidade de respirar pela boca a maior parte do tempo, sinusites frequentes, dor de cabeça, dificuldade de realizar atividade física mais intensa, além de apresentar respiração ruidosa e roncos, comprometendo da qualidade de vida"

CIRURGIA

O otorrinolaringologista Bruno Caliman Ribeiro, da Unimed Vitória, diz que a cirurgia é necessária quando o paciente tem sintomas de obstrução nasal recorrentemente. "As causas de um desvio de septo severo pode ocorrer de forma congênita - ou seja, uma alteração provocada pelo próprio desenvolvimento facial - ou ser resultante de processos traumáticos - como acidentes em que a criança ou adolescente cai e bate o nariz e o quebra, uma pancada, etc - ou de processos alérgicos crônicos".

Os sinais de que a pessoa tem desvio de septo são: obstrução nasal de uma ou duas narinas, fadiga respiratória, dores na face, sangramento nasal e roncos.

A correção da tortuosidade do septo é realizada por meio da septoplastia. "A cirurgia é realizada no centro cirúrgico, inteiramente através dos orifícios das narinas, por dentro do nariz, com o auxílio ou não de câmeras. Realiza-se uma pequena incisão na parte interna para descolar a mucosa da cartilagem, permitindo a remoção da tortuosidade do septo. Na septoplastia, não ficam marcas evidentes na pele e o paciente pode ter alta hospitalar no mesmo dia", explica Nathália Manhães Távora.

Em pacientes com grandes desvios associados a deformidades do dorso ou da ponta nasal, pode ser necessário corrigir simultaneamente a aparência externa para melhorar o funcionamento do nariz, constituindo-se a cirurgia denominada rinosseptoplastia.

"Na maioria das vezes, a cirurgia é feita por vídeo, um processo que dura cerca de 40 minutos. Na técnica convencional, é feita uma pequena incisão dentro do nariz para descolar a mucosa que recobre a cartilagem e o osso que forma o septo. Após remover a parte desviada do septo, o cirurgião reposiciona a mucosa. Em alguns casos, podem ser utilizados, de modo temporário, moldes nasais nas duas narinas (splints)"