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Conheça 7 receitas de sobremesas sem glúten

Torta de limão e musse de chia estão entre as sugestões do HZ para quem tem intolerância à substância
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 15:37

Imagem Edicase Brasil
Torta de limão  Crédito: Robert Jakatics | Shutterstock
O glúten é uma substância que está presente na maioria dos alimentos, como pães, farinhas e cereais. No entanto, para pessoas celíacas, ele afeta a saúde do corpo, causando reações imunológicas. Contudo, é totalmente possível preparar receitas de sobremesas sem glúten.
“É importante que a sociedade como um todo esteja ciente da doença celíaca e das necessidades dos celíacos para que possam ser oferecidas opções de alimentos sem glúten em locais públicos e privados. Com a conscientização e o apoio necessários, as pessoas com doença celíaca podem viver plenamente e sem restrições desnecessárias”, diz a nutricionista Cris Ribas Esperança.
A seguir, confira 7 receitas de sobremesas sem glúten!

Torta de limão

Ingredientes:

Massa
  • 1 xícara de chá de mix de castanhas
  • 1 ovo
  • 1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1/4 de xícara de chá de farinha de linhaça 
  • 1/2 xícara de chá coco ralado
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de arroz para enfarinhar
Recheio
  • 1 1/4 de xícara de chá de leite de coco
  • 1/3 de xícara de chá de amido de milho
  • 2 gemas de ovo
  • 1/3 de xícara de chá de mel 
  • Suco de 2 limões
  • 1 colher de sobremesa de essência de baunilha
  • Rodelas de limão-siciliano para decorar

Modo de preparo:

Massa
Em um liquidificador, coloque as castanhas e bata até obter uma farinha. Transfira para um recipiente, adicione o ovo, o açúcar mascavo, a canela em pó, o coco ralado e a farinha de linhaça e misture até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira redonda com fundo removível com óleo de coco e enfarinhe com farinha de arroz. Preencha o fundo e as laterais com a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e reserve. 
Recheio
Em uma panela, coloque o leite de coco e o amido de milho e misture. Adicione as gemas e o mel e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até obter um creme liso. Aos poucos, acrescente o suco de limão e cozinhe até a mistura engrossar. Por último, coloque a essência de baunilha e mexa para incorporar. Desligue o fogo, transfira o creme para um recipiente, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. 
Montagem
Após a massa esfriar, retire o creme da geladeira, despeje sobre ela e espalhe com a ajuda de uma colher. Decore com as rodelas de limão-siciliano e desenforme com cuidado. Leve à geladeira por 2 horas e sirva em seguida. 

Musse de chia

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de chá de sementes de chia
  • 1 banana descascada e picada
  • 1/4 de xícara de chá de leite de coco
  • 3/4 de xícara de chá de leite de soja
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • Canela em pó a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque a banana, o leite de coco, o leite de soja, o açúcar e a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, adicione as sementes de chia e misture. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida. 
Imagem Edicase Brasil
Bolinho de chuva  Crédito: user9858360 | Shutterstock

Bolinho de chuva

Ingredientes:

  • 2 ovos
  • 4 colheres de sopa de açúcar
  • 4 colheres de sopa de óleo
  • 1 pitada de sal
  • 220 g de polvilho doce
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de sopa de essência de baunilha
  • Açúcar para servir

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos, a baunilha, o açúcar, o óleo, o sal e a canela e misture. Aos poucos, adicione o polvilho doce e mexa até obter uma massa uniforme. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Após, com a ajuda de uma colher, coloque pequenas porções da massa na panela e frite até dourar. Depois de fritar a primeira leva de bolinhos, reduza o fogo para evitar que o restante fique dourado por fora e cru por dentro. Frite o restante dos bolinhos e desligue o fogo. Espere esfriar e sirva em seguida com o açúcar polvilhado.

Crumble de maçã

Ingredientes:

Maçãs
  • 2 maçãs sem sementes e picadas
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • Suco de 1 limão
Farofa
  • 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 1 colher de sopa de farinha de amendoim
  • 1/2 colher de sopa de creme vegetal
  • Canela em pó para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o suco de limão e as maçãs e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, coloque a farinha de arroz, a farinha de amendoim, o açúcar e o creme vegetal e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Após, disponha as maçãs sobre uma forma e cubra com a farofa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e decore com a canela em pó. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Pudim de chocolate gelado Crédito: al1962 | Shutterstock

Pudim de chocolate gelado

Ingredientes:

  • 4 bananas descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 xícara de chá de água
  • 2 colheres de sopa de cacau em pó
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque as bananas e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione o cacau em pó e bata até incorporar. Unte uma forma de pudim com óleo de coco e despeje a massa sobre ela. Leve à geladeira por 2 horas. Passado esse tempo, retire da geladeira e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de fubá com goiabada

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1/2 xícara de chá de fubá
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco 
  • 2 ovos
  • 1/4 de xícara de chá de água 
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 250 g de goiabada cortada em cubos
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas, o fubá, o óleo de coco e os ovos e misture. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma consistência homogênea. Junte o fermento químico e misture para incorporar. Unte uma forma com óleo de coco e enfarinhe com farinha de arroz. Disponha os pedaços de goiabada sobre ela e cubra com a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Pavê de morango

Ingredientes:

  • 250 g de biscoito de maisena sem glúten
  • 395 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite
  • 300 ml de leite
  • 1 xícara de chá de leite em pó
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 500 g de morango lavado e fatiado

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto os biscoitos e os morangos, e leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e espere esfriar. Após, em uma travessa, monte o pavê intercalando o creme, os biscoitos e os morangos. Finalize com o creme e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

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