Na forminha

Bolo bombom: veja receita diferente para o lanche das crianças

Feito com mistura sabor chocolate, coco ralado e calda de leite condensado, o doce é fácil de fazer e rende até 40 quadradinhos
Evelize Calmon

Publicado em 29 de Abril de 2023 às 06:00

Bolo bombom: sabor de infância em pequenas porções Crédito: Finna/Divulgação
Que tal transformar aquele bolo de chocolate molhadinho e coberto de coco ralado clássico, tipo "Prestígio", em bombonzinhos com forminha e tudo?
Essa receita de bolo bombom de chocolate e coco pode ser a inspiração para um lanche bem divertido com as crianças.
Nossa dica é fazer a massa usando uma mistura para bolo, e se você preferir, pode trocar a margarina por manteiga. Veja passo a passo como preparar essa delícia.

BOLO BOMBOM DE CHOCOLATE COM COCO

Rendimento: 40 quadradinhos, em média
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • Para o bolo:
  • 1 pacote de mistura para bolo sabor chocolate (450g)
  • 150 ml de leite
  • 2 colheres (sopa) de margarina (40g)
  • 3 ovos
  • Para a calda:
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 lata de creme de leite
  • 6 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • Gotas de essência de baunilha a gosto
  • 1 pacote de coco seco ralado
MODO DE PREPARO:
  1. Bolo: adicione o conteúdo do pacote ao leite, assim como a margarina e os ovos.
  2. Bata na batedeira por cinco minutos em velocidade alta ou manualmente por sete minutos até a massa ficar homogênea.
  3. Coloque a massa em uma forma untada e leve ao forno para assar.
  4. Asse em temperatura de 180°C, de acordo com o tempo indicado para cada tipo de forma.
  5. Calda: bata no liquidificador o creme de leite com o leite condensado, a essência de baunilha e o chocolate em pó. 
  6. Depois que o bolo estiver assado e frio, corte-o em quadrados. Banhe os quadrados na calda e, depois, passe-os no coco ralado.
Fonte: Finna. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

