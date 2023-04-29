Bolo bombom: veja receita diferente para o lanche das crianças

Que tal transformar aquele bolo de chocolate molhadinho e coberto de coco ralado clássico, tipo "Prestígio", em bombonzinhos com forminha e tudo?
Essa receita de bolo bombom de chocolate e coco pode ser a inspiração para um lanche bem divertido com as crianças.
Nossa dica é fazer a massa usando uma mistura para bolo, e se você preferir, pode trocar a margarina por manteiga. Veja passo a passo como preparar essa delícia.
BOLO BOMBOM DE CHOCOLATE COM COCO
Rendimento: 40 quadradinhos, em média
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Para o bolo:
- 1 pacote de mistura para bolo sabor chocolate (450g)
- 150 ml de leite
- 2 colheres (sopa) de margarina (40g)
- 3 ovos
- Para a calda:
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de creme de leite
- 6 colheres (sopa) de chocolate em pó
- Gotas de essência de baunilha a gosto
- 1 pacote de coco seco ralado
MODO DE PREPARO:
- Bolo: adicione o conteúdo do pacote ao leite, assim como a margarina e os ovos.
- Bata na batedeira por cinco minutos em velocidade alta ou manualmente por sete minutos até a massa ficar homogênea.
- Coloque a massa em uma forma untada e leve ao forno para assar.
- Asse em temperatura de 180°C, de acordo com o tempo indicado para cada tipo de forma.
- Calda: bata no liquidificador o creme de leite com o leite condensado, a essência de baunilha e o chocolate em pó.
- Depois que o bolo estiver assado e frio, corte-o em quadrados. Banhe os quadrados na calda e, depois, passe-os no coco ralado.
Fonte: Finna.