Acidente entre caminhão e van com pacientes deixa feridos em Guaçuí

A Prefeitura de Cachoeiro disse que o veículo faz o transporte diário de pacientes e hoje estava em direção a São José do Calçado, quando foi atingido por um caminhão. Na van estavam oito pacientes e o motorista. A informação é de que todos foram atendidos e estão bem. Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde foi ao local para prestar atendimento aos pacientes e fazer a retirada do veículo.