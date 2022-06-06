Acidente entre caminhão e van com pacientes deixa feridos em Guaçuí

Uma van da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, que levava oito pacientes do município para São Jose do Calçado, sofreu um acidente na BR 482, em Guaçuí, na manhã desta segunda-feira (6) e deixou quatro pessoas feridas. A batida também envolveu um caminhão.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o acidente foi na BR 482, já na zona rural de Guaçuí. Equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas ao local para o socorro das vítimas.
Quatro pessoas foram socorridas e transportadas para o pronto-socorro de Guaçuí. Todas apresentavam ferimentos leves, segundo os bombeiros.
A Prefeitura de Cachoeiro disse que o veículo faz o transporte diário de pacientes e hoje estava em direção a São José do Calçado, quando foi atingido por um caminhão. Na van estavam oito pacientes e o motorista. A informação é de que todos foram atendidos e estão bem. Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde foi ao local para prestar atendimento aos pacientes e fazer a retirada do veículo.