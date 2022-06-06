Vídeo: ciclista é atropelado e arrastado em avenida de Vila Velha

Um ciclista foi atropelado e, em seguida, arrastado na Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Aribiri, em Vila Velha , na manhã de domingo (5). Segundo a Polícia Militar , depois de atingir o ciclista, o motorista do veículo ainda bateu em outro carro mais à frente e fugiu a pé. Ele ainda não foi identificado.

O ciclista foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o ciclista é atropelado. O carro, modelo Fiat Siena cinza, aparece na avenida atrás do ciclista. Ele colide contra um carro preto que estava estacionado e, em seguida, atinge o ciclista, que é derrubado. O motorista acelera, arrasta o ciclista por alguns metros e depois foge.

A Polícia Militar explicou que foi acionada por volta das 8h30 para uma ocorrência de atropelamento em Aribiri. "No local os militares constataram que um veículo havia colidido contra um ciclista, que foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Após o atropelamento, o condutor do veículo ainda colidiu contra outro um carro que estava estacionado e evadiu-se a pé", disse a corporação.

A polícia informou ainda que buscas foram feitas na região para tentar encontrar o motorista, que não foi localizado.