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Aribiri

Vídeo: ciclista é atropelado e arrastado em avenida de Vila Velha

Depois de atropelar o ciclista, o motorista bateu em outro carro e fugiu a pé, não sendo localizado; a vítima foi socorrida e levada para o hospital

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 11:26

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 jun 2022 às 11:26
Um ciclista foi atropelado e, em seguida, arrastado na Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Aribiri, em Vila Velha, na manhã de domingo (5). Segundo a Polícia Militar, depois de atingir o ciclista, o motorista do veículo ainda bateu em outro carro mais à frente e fugiu a pé. Ele ainda não foi identificado.
O ciclista foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. O estado de saúde dele não foi divulgado.
Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o ciclista é atropelado. O carro, modelo Fiat Siena cinza, aparece na avenida atrás do ciclista. Ele colide contra um carro preto que estava estacionado e, em seguida, atinge o ciclista, que é derrubado. O motorista acelera, arrasta o ciclista por alguns metros e depois foge.
A Polícia Militar explicou que foi acionada por volta das 8h30 para uma ocorrência de atropelamento em Aribiri. "No local os militares constataram que um veículo havia colidido contra um ciclista, que foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Após o atropelamento, o condutor do veículo ainda colidiu contra outro um carro que estava estacionado e evadiu-se a pé", disse a corporação.
A polícia informou ainda que buscas foram feitas na região para tentar encontrar o motorista, que não foi localizado.
Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e que o motorista ainda não foi identificado. Mais detalhes da investigação não serão repassados no momento.

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