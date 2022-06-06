Bandidos roubam joalheria e causam prejuízo de quase R$ 300 mil na Praia do Canto

Os criminosos reviraram gavetas e vitrines para roubarem joias diversas na ação ocorrida neste sábado (4) Crédito: Divulgação

Uma saída de poucos minutos da loja foi suficiente para que um joalheiro sofresse um prejuízo estimado em cerca de R$ 300 mil na tarde o último sábado (4), em Vitória . Era pouco antes das 15h, quando o lojista saiu do estabelecimento situado no Centro da Praia, na Praia do Canto , para buscar uma correspondência no antigo endereço dele na região.

Foi justamente neste momento em que dois homens conseguiram arrombar a tranca da porta de vidro utilizando uma chave micha e fizeram a limpa no local. A dupla nem se deu ao trabalho de esconder o rosto na ação.

No curto período em que permaneceram dentro da loja, os homens roubaram ao menos 12 colares com pingentes com pedras de diamante e ouro, 60 anéis e alianças em diamante e ouro, 14 pulseiras femininas de ouro, outras 10 masculinas e ainda mais 7 infantis. Essas informações foram repassadas pelo proprietário à polícia e estão contidas no boletim de ocorrência feito por ele na delegacia.

EM IMAGENS

A joalheria é monitorada por câmeras de segurança. Nas imagens registradas, os criminosos abrem as vitrines e gavetas, pegam mostruários inteiros e outras peças, e as colocam na mochila.

"Passei uma chave só na porta, atravessei a rua e fui lá pegar o negócio. Fiquei ali uns 10, 15 minutos, a gente conversa um pouquinho e foi o tempo dos caras abrirem a porta e entraram. Dois entraram e vimos que pelo menos outros dois ficaram do lado de fora dando cobertura. Por acaso passou um cliente de outra joalheria em frente à loja e achou estranho o cara pegar um mostruário inteiro e colocar na bolsa. Ele deu meia-volta e avisou o lojista amigo dele. Os caras perceberam que haviam sido notados e saíram da joalheria", contou o proprietário do estabelecimento roubado, em áudio compartilhado com um conhecido.

No áudio, o dono da joalheria disse que o prejuízo só não foi maior porque os assaltantes foram notados durante a ação e saíram a tempo da chegada de seguranças e policiais.

Câmeras do lado externo do Centro da Praia também registraram os criminosos saindo caminhando tranquilamente após praticarem o roubo.

INSEGURANÇA

O assalto à joalheria reforça o clima de insegurança que comerciantes da região da Praia do Canto relatam a cada roubo. Segundo o proprietário, a situação piorou depois que um posto da Polícia Militar ao lado da Caixa Econômica da Reta da Penha foi desativado.

Em resposta à demanda feita pela reportagem de A Gazeta, A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP) e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

Já a Polícia Militar ressaltou que realiza policiamento ostensivo, com rondas preventivas 24h por dia, no bairro Praia do Canto, além de constantes operações como cercos táticos, pontos base, visitas tranquilizadoras aos comércios e abordagens.