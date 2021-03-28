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Na Capital

Bandidos roubam farmácia na Reta da Penha; jovem de 21 anos é preso

Assalto aconteceu na manhã deste domingo (28) em Vitória. O jovem, preso após uma ação da Guarda Municipal, confessou a participação no crime. Os dois outros criminosos seguem foragidos

Publicado em 28 de Março de 2021 às 19:37

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

28 mar 2021 às 19:37
Reta da Penha
Câmeras registraram momento do assalto a uma farmácia na Reta da Penha Crédito: Reprodução | Câmera de Segurança | PMV
Três assaltantes roubaram uma farmácia na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória, na manhã deste domingo (28) e fugiram em um veículo Prisma, de cor prata. Um jovem de 21 anos foi preso e confessou participação no crime. Os outros dois outros bandidos seguem foragidos.
A prisão foi feita após ação da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), que montou um cerco e realizou a abordagem a um dos envolvidos. O veículo que o jovem conduzia já vinha sendo acompanhado pelos núcleos de inteligência da GCMV e da Polícia Militar.
Reta da Penha
Criminosos usaram um veículo Prisma, de cor prata Crédito: Reprodução | Câmera de Segurança
Neste domingo (28), após o roubo, dois envolvidos desembarcaram no Bairro da Penha. O condutor do carro, abordado no bairro Itararé, confessou a participação aos agentes e foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.
Polícia Civil informou que o suspeito de 21 anos foi autuado pelo crime de roubo, que deverá ter pena aumentada por ter sido cometido por mais de uma pessoa e pelo uso de arma de fogo. O jovem foi preso em flagrante neste domingo por ter roubado uma farmácia na Reta da Penha, acompanhado de mais dois comparsas, ainda não identificados.
Segundo o delegado de plantão, há notícias de outros roubos cometidos em circunstâncias semelhantes ao ocorrido na farmácia. Em nota, a PC explicou que a possível participação do suspeito em outros roubos, a identificação dos comparsas, bem como a eventual existência de uma organização criminosa será encaminhada à delegacia responsável por dar continuação à investigação.

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