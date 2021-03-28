Bandidos roubam farmácia na Reta da Penha; jovem de 21 anos é preso

Neste domingo (28), após o roubo, dois envolvidos desembarcaram no Bairro da Penha. O condutor do carro, abordado no bairro Itararé, confessou a participação aos agentes e foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.

Segundo o delegado de plantão, há notícias de outros roubos cometidos em circunstâncias semelhantes ao ocorrido na farmácia. Em nota, a PC explicou que a possível participação do suspeito em outros roubos, a identificação dos comparsas, bem como a eventual existência de uma organização criminosa será encaminhada à delegacia responsável por dar continuação à investigação.