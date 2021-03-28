Jovem é assassinado a tiros em bairro de Cariacica

Segundo populares, a vítima havia sido socorrida por terceiros ao Pronto Atendimento (PA) do Trevo, em Alto Lage. No local, o médico informou que a vítima já teria chegado na unidade em óbito. A PM informou que a autoria e motivação são desconhecidas.

A PC destacou ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou, em nota.