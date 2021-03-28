Jovem é assassinado a tiros em bairro de Cariacica

Um jovem de 25 anos foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (28) em Cariacica. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta de 1h05, na rua Ernesto Silva, no bairro Campo Verde, e a vítima apresentava duas perfurações no rosto.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no bairro Campo Verde. Os militares realizaram patrulhamento na região, mas não encontraram o corpo.
Segundo populares, a vítima havia sido socorrida por terceiros ao Pronto Atendimento (PA) do Trevo, em Alto Lage. No local, o médico informou que a vítima já teria chegado na unidade em óbito. A PM informou que a autoria e motivação são desconhecidas.
Por nota, a Polícia Civil afirmou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, "até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".
A PC destacou ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou, em nota.