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Em Campo Verde

Jovem é assassinado a tiros em bairro de Cariacica

O rapaz de 25 anos foi socorrido ao Pronto Atendimento (PA) do Trevo, em Alto Lage., mas já teria chegado morto. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (28) e a motivação e autoria ainda são desconhecidas, segundo a polícia

Publicado em 28 de Março de 2021 às 09:50

Publicado em 

28 mar 2021 às 09:50
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 25 anos foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (28) em Cariacica. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta de 1h05, na rua Ernesto Silva, no bairro Campo Verde, e a vítima apresentava duas perfurações no rosto.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no bairro Campo Verde. Os militares realizaram patrulhamento na região, mas não encontraram o corpo.
Segundo populares, a vítima havia sido socorrida por terceiros ao Pronto Atendimento (PA) do Trevo, em Alto Lage. No local, o médico informou que a vítima já teria chegado na unidade em óbito. A PM informou que a autoria e motivação são desconhecidas.
Por nota, a Polícia Civil afirmou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, "até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".
A PC destacou ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou, em nota.

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