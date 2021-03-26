Homem tenta vender celular roubado e acaba preso em Cariacica

Segundo a Polícia Civil, o vendedor disse que chegaria ao local combinado com uma moto vermelha e de camisa azul. A moto foi apreendida Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Um homem foi preso em flagrante, após participação em esquema de receptação de celulares roubados e furtados. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil , nessa quinta-feira (25), no bairro Jardim América, em Cariacica.

De acordo com informações da PC, a ação foi descoberta quando a vítima, uma mulher de 38 anos, informou que o seu celular estava sendo anunciado à venda na internet, pelo valor de R $350. Após ação, policiais efetuaram diligências e prenderam o suspeito em flagrante, em um terminal rodoviário.

Segundo o delegado titular do 6º Distrito de Polícia de Campo Grande, André Landeira, um suposto vendedor disse que chegaria ao local combinado com uma moto vermelha e de camisa azul. “Ele recebeu voz de prisão, pois estava com um celular que estava à venda na rede social e era o mesmo que teria sido roubado da vítima, em Jardim de Alah, Cariacica”, descreveu.

Após a prisão, foi identificado que o detido já tinha duas passagens por receptação de celulares. Além disso, ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem o documento de Certidão de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) da motocicleta que utilizava.