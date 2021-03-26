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Jardim América

Homem tenta vender celular roubado e acaba preso em Cariacica

Segundo a Polícia Civil, a ação foi descoberta quando uma mulher de 38 anos informou que o seu celular estava sendo anunciado à venda na internet pelo valor de R $350

Publicado em 26 de Março de 2021 às 19:10

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

26 mar 2021 às 19:10
Segundo a Polícia Civil, o vendedor disse que chegaria ao local combinado com uma moto vermelha e de camisa azul. A moto foi apreendida Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Um homem foi preso em flagrante, após participação em esquema de receptação de celulares roubados e furtados. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil, nessa quinta-feira (25), no bairro Jardim América, em Cariacica.
De acordo com informações da PC, a ação foi descoberta quando a vítima, uma mulher de 38 anos, informou que o seu celular estava sendo anunciado à venda na internet, pelo valor de R $350. Após ação, policiais efetuaram diligências e prenderam o suspeito em flagrante, em um terminal rodoviário.
Segundo o delegado titular do 6º Distrito de Polícia de Campo Grande, André Landeira, um suposto vendedor disse que chegaria ao local combinado com uma moto vermelha e de camisa azul. “Ele recebeu voz de prisão, pois estava com um celular que estava à venda na rede social e era o mesmo que teria sido roubado da vítima, em Jardim de Alah, Cariacica”, descreveu.
Após a prisão, foi identificado que o detido já tinha duas passagens por receptação de celulares. Além disso, ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem o documento de Certidão de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) da motocicleta que utilizava.
O homem foi encaminhado para 4ª Delegacia Regional de Cariacica e autuado em flagrante por receptação qualificada. Após prisão,  foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. A motocicleta foi entregue à Polícia Rodoviária Federal, por estar irregular.

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