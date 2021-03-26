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Bairro Andorinhas

Jovem é assassinado a tiros embaixo da Ponte da Passagem, em Vitória

O rapaz foi identificado como Jonatan Felipe Campos, de 23 anos. Segundo a Polícia Militar informou, populares contaram que quatro pessoas chegaram de carro e atiraram contra a vítima

Publicado em 26 de Março de 2021 às 11:01

Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

26 mar 2021 às 11:01
Jovem foi morto a tiros em baixo da Ponte da Passagem, em Vitória
Jovem foi morto a tiros em baixo da Ponte da Passagem, em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros embaixo da Ponte da Passagem, no bairro Andorinhas, em Vitória, no começo da manhã desta sexta-feira (26). Segundo apurações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o rapaz foi identificado como Jonatan Felipe Campos.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no bairro Andorinhas, em Vitória, na manhã desta sexta-feira. "Os militares foram ao local e confirmaram o fato. A Polícia Civil foi acionada. De acordo com populares, quatro indivíduos a bordo de um carro abordaram a vítima e atiraram contra ela. No local, foram localizadas estojos de calibre .40 e 380", disse, em nota.
Já a Polícia Civil respondeu que "a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Não temos mais informações, pois a equipe ainda está realizando diligências".
Com informações da TV Gazeta

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