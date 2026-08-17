Procedimentos no bumbum: veja os riscos de realizar intervenções estéticas em sequência

“Não existe um número absoluto de procedimentos que determine até onde uma pessoa pode chegar. O limite é individual e depende da anatomia, da qualidade da pele e dos tecidos, do histórico de cirurgias, da presença de cicatrizes, da vascularização da região e, principalmente, da capacidade de recuperação do organismo. Cada nova intervenção altera a anatomia e pode aumentar a complexidade de um procedimento posterior”, explica o cirurgião plástico Dr. Luis Fernando de Mattos.