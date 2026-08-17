Fórum no ES debate diversidade e equidade no mercado de trabalho

Os negros ocupam apenas 13,8% do quadro executivo das empresas e 5,9% dos conselhos de administração. Os dados são do Perfil Social, Racial e de Gênero que analisou as posições de liderança das 1.100 maiores empresas do Brasil do Instituto Ethos (2023-2024).





O tema da diversidade no mercado de trabalho estará em debate no 4º Fórum do Instituto Oportunidade Brasil (IOB), que acontece nesta quarta-feira (19), em Vitória. Além disso, o encontro vai debater educação, trabalho, tecnologia e equidade racial para uma sociedade mais justa e inclusiva.





Entre os palestrantes, estará o professor, escritor e doutor em Administração Helio Santos, um dos maiores nomes do movimento negro e referência nacional nas discussões sobre relações raciais no país.