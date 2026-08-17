Fórum no ES debate diversidade e equidade no mercado de trabalho

Os negros ocupam apenas 13,8% do quadro executivo das empresas e 5,9% dos conselhos de administração. Os dados são do Perfil Social, Racial e de Gênero que analisou as posições de liderança das 1.100 maiores empresas do Brasil do Instituto Ethos (2023-2024).
O tema da diversidade no mercado de trabalho estará em debate no 4º Fórum do Instituto Oportunidade Brasil (IOB), que acontece nesta quarta-feira (19), em Vitória. Além disso, o encontro vai debater educação, trabalho, tecnologia e equidade racial para uma sociedade mais justa e inclusiva.
Entre os palestrantes, estará o professor, escritor e doutor em Administração Helio Santos, um dos maiores nomes do movimento negro e referência nacional nas discussões sobre relações raciais no país.
“Nada é mais desigual do que tratar a todos igualmente”, ressalta. Ele é defensor da equidade como vetor para o desenvolvimento com sustentabilidade.
O evento, que é beneficente, acontecerá no auditório do Sebrae e discutirá como reduzir as desigualdades de raça na educação, no trabalho e na tecnologia.
O tema da palestra de Helio Santos será “Equidade como infraestrutura: o que sustenta trajetórias no século". Durante a exposição, ele vai abordar uma realidade que ainda persiste no Brasil, em que os negros são minoria em cargos de lidernça, apesar de representarem a maioria da população.
“Diversidade não é salada de frutas. Ela requer gestão”, comenta o palestrante.
Além de participar do 4º Fórum IOB, Helio Santos vai aproveitar a vinda ao Estado para lançar seu novo livro: 14 de Maio: Lições da Resistência ao Racismo. O lançamento será na noite de 19 de agosto, na Livraria Leitura, no Shopping Vitória.
Também participam do evento o secretário nacional de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo, Tiago Santana; e a primeira mulher negra doutora em física no Brasil e professora do ITA, Sônia Guimarães.
Os interessados em participar do 4º Fórum IOB podem se inscrever no site do evento. https://bit.ly/4pgeIDc
A gratuidade é garantida para os seguintes perfis:
- Estudantes de instituições públicas e privadas
- Profissionais de ONGs e projetos sociais
- Jovens periféricos em vulnerabilidade social
- Pessoas negras, indígenas, quilombolas e trans em situação de vulnerabilidade
- Pessoas desempregadas ou com renda per capita de até 1/2 salário mínimo
Quem estiver de acordo com estes requisitos pode enviar um e-mail para [email protected] com o assunto "Solicitação de gratuidade do IV fórum" ou enviar uma mensagem de WhatsApp para (27) 99299-0852 com nome completo, instituição onde trabalha ou estuda e uma breve mensagem de como o evento vai contribuir com a sua atuação profissional ou estudantil.
“Mais do que discutir inclusão, o encontro busca provocar um debate sobre como governos, empresas e organizações podem construir estruturas que tornem a equidade parte do funcionamento das instituições, e não apenas ações pontuais”, destaca a diretora-presidente do IOB, Verônica Lopes de Jesus.
Data: 19 de agosto.
Horário: das 8h às 17h30.
Local: auditório do Sebrae, Enseada do Suá, Vitória.
Inscrições e informações: https://bit.ly/4pgeIDc
PROGRAMAÇÃO
- 8h – Credenciamento
- 8h30– Abertura
- 8h45 - Atração cultural
- 9h - Palestra Magna de Abertura: Equidade como infraestrutura: o que sustenta trajetórias no século XXI? – Helio Santos, professor, pesquisador, escritor e presidente do Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais.
- 10h10 – Café de relacionamento
- 10h25 - Painel 1 – Educação que sustenta: acesso, permanência e transição para o trabalho.
- Mediador: Rômulo Gomes - Diretor de Programas Sociais do Sesc ES.
- Painelista: Aline de Freitas - Subsecretária de Educação Básica e profissional.
- Painelista: Tiago Santana - Secretário Nacional de Políticas Públicas de ações afirmativas no Ministério da Igualdade Racial.
- 11h30 - Painel 2 – Tecnologia como meio. Tecnologia com intencionalidade: escala, acesso e justiça
- Palestrante: Sônia Guimarães - Professora Associada II no Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA) e PHD em Física pela Universidade de Manchester
- 12h40 - almoço
- 14h10 – Atração cultural
- 14h25 - Painel 3 – Trabalho e Organizações – Trabalho que sustenta: inclusão, progressão e pertencimento.
- Painelista: Gisele Borges - Gerente de pessoas, atração, carreira e cultura na Arcelor Mittal Tubarão.
- Painelista: Marina Rodrigues - Gerente Instituto Aegea. Lidera o programa de diversidade da Aegea “Respeito Dá o Tom”, além das áreas de planejamento estratégico.
- 15h40 – Café de relacionamento
- 16h00 - Palestra magna de encerramento: O que precisa mudar para que oportunidades não sejam exceção, mas sistema?
- 17h30 - Encerramento