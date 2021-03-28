Vídeo: cinco suspeitos são detidos com arma e drogas na BR 101, na Serra

A Polícia Militar deteve cinco pessoas que estavam com drogas e arma em um carro na BR 101, na Serra, na tarde deste sábado (27). A abordagem ao veículo aconteceu durante um patrulhamento na altura do bairro Barcelona, e foi registrada por pessoas que passavam de carro pelo local no momento. Veja o vídeo abaixo:
Em nota, a PM explicou que "policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Barcelona, na Serra, quando, ao passar por um posto na BR 101, avistaram um veículo com cinco indivíduos em atitude suspeita".
Durante a abordagem, os militares encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições do mesmo calibre, 14 buchas de maconha e R$ 217,00 em espécie. Os suspeitos de 18, 18, 19, 22 e 33 anos foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra.
A Polícia Civil também foi demandada pela reportagem de A Gazeta para informar sobre a autuação dos suspeitos, mas informou que não conseguiria as informações porque "a ocorrência não foi localizada no plantão vigente da Delegacia Regional de Serra. Durante finais de semana, feriados e ponto facultativos a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das Delegacias. Os cartórios onde consultamos ocorrências de plantões finalizados, funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis".