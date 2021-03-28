Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abordagem a carro

Vídeo: cinco suspeitos são detidos com arma e drogas na BR 101, na Serra

Durante a abordagem, os militares encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições do mesmo calibre, 14 buchas de maconha e R$ 217,00 em espécie. Os suspeitos foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra

Publicado em 28 de Março de 2021 às 13:11

Publicado em 

28 mar 2021 às 13:11
Suspeitos são detidos pela polícia na BR 101, na Serra
Suspeitos são detidos pela polícia na BR 101, na Serra Crédito: Reprodução/Vídeo obtido pela TV Gazeta
Polícia Militar deteve cinco pessoas que estavam com drogas e arma em um carro na BR 101, na Serra, na tarde deste sábado (27). A abordagem ao veículo aconteceu durante um patrulhamento na altura do bairro Barcelona, e foi registrada por pessoas que passavam de carro pelo local no momento. Veja o vídeo abaixo:
Em nota, a PM explicou  que "policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Barcelona, na Serra, quando, ao passar por um posto na BR 101, avistaram um veículo com cinco indivíduos em atitude suspeita".
Durante a abordagem, os militares encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições do mesmo calibre, 14 buchas de maconha e R$ 217,00 em espécie. Os suspeitos de 18, 18, 19, 22 e 33 anos foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra.
Polícia Civil também foi demandada pela reportagem de A Gazeta para informar sobre a autuação dos suspeitos, mas informou que não conseguiria as informações porque "a ocorrência não foi localizada no plantão vigente da Delegacia Regional de Serra. Durante finais de semana, feriados e ponto facultativos a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das Delegacias. Os cartórios onde consultamos ocorrências de plantões finalizados, funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis".

Tópicos Relacionados

armas crime drogas Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados