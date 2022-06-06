Marido é preso após manter mulher em cárcere privado na Serra

Um homem foi preso, na noite deste domingo (5), depois de manter a mulher em cárcere privado e ameaçá-la com uma faca, na Praia da Baleia, na Serra, na Grande Vitória.
De acordo com o boletim da Polícia Militar, policiais receberam uma denúncia e foram ao condomínio em que o casal mora. Quando chegaram ao local, por volta das 23h, os agentes ouviram os pedidos de socorro da vítima.
A mulher disse aos policiais que a porta estava trancada, que estava com seu filho no colo e que temia pela vida dos dois, porque o marido estava impedindo que ela saísse com a criança. Um dos PMs então arrombou a porta e conseguiu prender o homem, que tentou resistir à prisão.
Antes de ser levado para a delegacia do Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), em Vitória, juntamente com a faca usada para ameaçar a esposa, o homem foi atendido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia para tratar um corte na cabeça feito pela esposa.
A mulher, que estava com arranhões nas costas e nos braços, disse que causou o ferimento na cabeça dele ao jogar seu celular contra o marido para se defender.
O homem foi atuado por lesão corporal e ameaça e encaminhado ao sistema prisional.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta