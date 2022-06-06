Marido é preso após manter mulher em cárcere privado na Serra

Caso está sendo investigado pela Delegacia de Plantão Especializado da Mulher Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem foi preso, na noite deste domingo (5), depois de manter a mulher em cárcere privado e ameaçá-la com uma faca, na Praia da Baleia, na Serra , na Grande Vitória

De acordo com o boletim da Polícia Militar , policiais receberam uma denúncia e foram ao condomínio em que o casal mora. Quando chegaram ao local, por volta das 23h, os agentes ouviram os pedidos de socorro da vítima.

A mulher disse aos policiais que a porta estava trancada, que estava com seu filho no colo e que temia pela vida dos dois, porque o marido estava impedindo que ela saísse com a criança. Um dos PMs então arrombou a porta e conseguiu prender o homem, que tentou resistir à prisão.

Antes de ser levado para a delegacia do Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), em Vitória, juntamente com a faca usada para ameaçar a esposa, o homem foi atendido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia para tratar um corte na cabeça feito pela esposa.

A mulher, que estava com arranhões nas costas e nos braços, disse que causou o ferimento na cabeça dele ao jogar seu celular contra o marido para se defender.

O homem foi atuado por lesão corporal e ameaça e encaminhado ao sistema prisional.