Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LEONEL XIMENES

Criança que sofreu lesão cerebral no ES receberá R$ 100 mil, decide Justiça

E ainda nesta edição de Poucas&Boas, os candidatos veteranos no Twitter, pedágio federal x pedágio estadual, o campeão de votos misterioso e muito mais...

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 02:12

Públicado em 

06 jun 2022 às 02:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Justiça / tribunal
O juiz entendeu que a gestante teria ficado horas aguardando a realização do parto, sem que houvesse um acompanhamento minimamente adequado. Crédito: Pixabay
Uma fundação hospitalar e o município de Conceição da Barra foram condenados pela Justiça do Espírito Santo a indenizar em R$ 100 mil os pais de uma criança que sofreu lesão cerebral durante o parto, valor correspondente aos tratamentos comprovadamente necessários ao problema, até a alta definitiva.

A PRECARIEDADE

Segundo os autores da ação, o hospital, com o qual o município havia firmado convênio, estava funcionando de forma precária, de modo que não havia nem participação de médicos anestesistas nos atendimentos considerados invasivos.

A NEGLIGÊNCIA

O juiz da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra considerou que foi comprovado que as complicações foram decorrentes da maneira como foi feito o trabalho de parto. A gestante teria ficado horas aguardando a realização do parto, sem que houvesse um acompanhamento minimamente adequado.

O QUE FALTOU

O magistrado afirmou que se o hospital houvesse adotado as cautelas devidas e oferecido o aparato médico necessário, observado o quadro clínico da paciente com maior cuidado e efetuado o parto no momento oportuno, provavelmente o bebê teria nascido sem sequelas.

QUEM É QUEM NO TWITTER

Rede social que está nos holofotes atuais – por causa da polêmica envolvendo Elon Musk -, o Twitter é um dos palcos dos pré-candidatos ao governo do Estado. E quem é o postulante ao Palácio Anchieta há mais tempo no microblog?

GOVERNADOR É O VETERANO

Dentre os mais cotados na corrida eleitoral, o governador Renato Casagrande (PSB) lidera a longevidade no Twitter, sendo figurinha carimbada desde setembro de 2009. Manato (PL), por sua vez, perde apenas por um mês para o socialista, sendo frequentador do microblog desde outubro de 2009.

AS PRIMEIRAS BICADAS

Audifax Barcelos começou a dar suas tuitadas em janeiro de 2010. Guerino Zanon (PSD) teve um perfil que começou a ser trabalhado em julho de 2012, mas depois passou para outro cujas ações se iniciaram em outubro de 2018.

DIREITA E ESQUERDA

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), começou suas tuitadas em julho de 2017, enquanto Felipe Rigoni (União Brasil) apareceu um pouco depois, em dezembro de 2017. O senador Fabiano Contarato (PT) está presente desde outubro de 2018 no Twitter.

DIREITA DA DIREITA

De um observador da cena política, meio surpreso: Guerino Zanon está se mostrando mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro.

SÓ NA ARQUIBANCADA

A coluna confirmou, por meio de consultas oficiais, uma informação que poderia tirar o sono de muita raposa política: o ex-governador Paulo Hartung não está filiado a nenhum partido político.

OBJETO RARO

Livraria que será inaugurada em novo espaço em Vitória anuncia que terá até… livros.

FEDERAL 1 X 0 ESTADUAL

eco 101
BR 101 Sul, no trecho entre Viana e Guarapari: pedágio mais barato que o da Rodosol Crédito: Mosaico Imagem
O pedágio da Rodovia do Sol (R$ 10,90) é mais que o dobro do da BR 101 (R$ 4,60), no trecho entre Viana e Guarapari. Tem gente fazendo as contas e preferindo pegar a rodovia federal, dependendo do deslocamento.

ESTAMOS DE OLHO

Por falar nisso, no final deste ano acaba o contrato de concessão da Rodosol. Será que na futura concessão, os motoristas continuarão a pagar essa fortuna para trafegar num trecho tão pequeno? Com a palavra, o governo do Estado.

NA TORCIDA

A queda no índice de homicídios no mês de maio foi comemorada pelo governo do Estado como se fosse uma conquista de Copa do Mundo, incluindo o governador Casagrande, que fez até vídeo exaltando o resultado.

NA TORCIDA 2

Tomara que os números de junho também sejam bons.

MISTÉRIO NA GRANDE GOIABEIRAS

É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o vereador Denninho revelar quem ele vai apoiar para governador. Lembrando que o vereador mais votado do Estado é pré-candidato a deputado estadual do União Brasil, do pré-candidato a governador Felipe Rigoni.

CADÊ A OBRA?

Vai fazer dois meses nesta quinta-feira (9) que o governador Casagrande assinou a ordem de serviço para a restauração da Rota do Carmo, na região de Pedra Azul. Pois tem gente na região dizendo que até agora, de real mesmo, aconteceu exatamente isso: a festa da ordem de serviço, com os discursos de praxe e bandinha de música.

CADÊ AS OBRAS?

Por falar em obra, a ponte de madeira de acesso a Alfredo Chaves, praticamente destruída pela última enchente, continua em estado precaríssimo, com tráfego proibido para veículos pesados. E a rodovia estadual que liga o município à BR 101, apesar das antigas promessas, está uma lástima. 

CAFÉ E VINHO NA CURVA

O circuito de quiosques na Curva da Jurema está ficando mais agitado à noite, tornando-se point para quem deseja degustar de café a vinho. Há quem fique bebericando enquanto observa a prática do beach tennis.

CICLISTA SOFRE

Ciclistas têm sofrido com a qualidade das bicicletas disponíveis no Bike Vitória. Leitor da coluna conta que alugou uma na qual o selim caiu enquanto pedalava. E, quando devolveu a magrela, acabou pegando outra que estava com a corrente caída.

CASAMENTO COM ELEGÊNCIA

A temporada de casamentos voltou com tudo. Uma alfaiataria da Grande Vitória teve de contratar serviços extras para ajustar os ternos dos noivos, dos padrinhos e dos demais convidados.

ÓBITOS DE MILITARES

Segundo a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, 383 bombeiros e policiais militares, da ativa e da reserva, morreram entre 2019 e 2022.

É GOLPE!

A consultoria Axur listou os cinco golpes mais comuns em telefones celulares no ano de 2021: clonagem de WhatsApp; mensagem falsa de SMS; sites falsos e instalação de vírus; perfis fakes; e aplicativos fraudulentos.

PRÊMIO ÀS BOAS PRÁTICAS POLÍTICAS

O Espírito Santo está entre os quatro Estados que mais inscreveu políticas públicas para disputar o Prêmio Excelência em Competitividade 2022, iniciativa do Centro de Liderança Pública que premia boas práticas desenvolvidas por estados. No total, foram 146 políticas inscritas de 17 Estados diferentes. A liderança das inscrições fica com Maranhão (36), seguido por São Paulo (19), Paraíba (16) e Bahia e Espírito Santo (12 cada).

PILANTRAGEM

A quantidade de casos de estelionato/fraude no Espírito Santo cresceu na comparação entre janeiro e maio de 2021 e 2022. Se nesse período do ano passado a quantidade estava em 28.001, agora está em 34.550 - alta de 23,4%.

DESAFIO

O Twitter avisa: os bailes do Mandela na Grande Vitória estão acontecendo livremente.

O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO 

Carlos Manato, pré-candidato a governador do ES
Carlos Manato, pré-candidato a governador do ES Crédito: Instagram
Os fios de cabelo do pré-candidato a governador Manato (PL) cresceram nos últimos tempos.

ALÔ, PRF! 

Todos os motociclistas brasileiros estão proibidos de guiar sem capacete ou há exceção?

Veja Também

Igreja no ES sorteia arma de combate para reformar templo

ES terá novo shopping com investimento de mais de R$ 250 milhões

Vai começar a restauração de um símbolo (abandonado) de Vitória

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Justiça medicina Renato Casagrande Obras Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Você deve confiar em conselhos de saúde de um chatbot de IA?
Imagem de destaque
A vítima de voyerismo filmada na própria casa para vídeos sexuais: 'Não consigo mais dormir'
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault estreia nova temporada do Saia Justa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados