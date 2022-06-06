Criança que sofreu lesão cerebral no ES receberá R$ 100 mil, decide Justiça

O juiz entendeu que a gestante teria ficado horas aguardando a realização do parto, sem que houvesse um acompanhamento minimamente adequado. Crédito: Pixabay

Uma fundação hospitalar e o município de Conceição da Barra foram condenados pela Justiça do Espírito Santo a indenizar em R$ 100 mil os pais de uma criança que sofreu lesão cerebral durante o parto, valor correspondente aos tratamentos comprovadamente necessários ao problema, até a alta definitiva.

A PRECARIEDADE

Segundo os autores da ação, o hospital, com o qual o município havia firmado convênio, estava funcionando de forma precária, de modo que não havia nem participação de médicos anestesistas nos atendimentos considerados invasivos.

A NEGLIGÊNCIA

O juiz da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra considerou que foi comprovado que as complicações foram decorrentes da maneira como foi feito o trabalho de parto. A gestante teria ficado horas aguardando a realização do parto, sem que houvesse um acompanhamento minimamente adequado.

O QUE FALTOU

O magistrado afirmou que se o hospital houvesse adotado as cautelas devidas e oferecido o aparato médico necessário, observado o quadro clínico da paciente com maior cuidado e efetuado o parto no momento oportuno, provavelmente o bebê teria nascido sem sequelas.

QUEM É QUEM NO TWITTER

Rede social que está nos holofotes atuais – por causa da polêmica envolvendo Elon Musk -, o Twitter é um dos palcos dos pré-candidatos ao governo do Estado. E quem é o postulante ao Palácio Anchieta há mais tempo no microblog?

GOVERNADOR É O VETERANO

Dentre os mais cotados na corrida eleitoral, o governador Renato Casagrande (PSB) lidera a longevidade no Twitter, sendo figurinha carimbada desde setembro de 2009. Manato (PL), por sua vez, perde apenas por um mês para o socialista, sendo frequentador do microblog desde outubro de 2009.

AS PRIMEIRAS BICADAS

Audifax Barcelos começou a dar suas tuitadas em janeiro de 2010. Guerino Zanon (PSD) teve um perfil que começou a ser trabalhado em julho de 2012, mas depois passou para outro cujas ações se iniciaram em outubro de 2018.

DIREITA E ESQUERDA

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), começou suas tuitadas em julho de 2017, enquanto Felipe Rigoni (União Brasil) apareceu um pouco depois, em dezembro de 2017. O senador Fabiano Contarato (PT) está presente desde outubro de 2018 no Twitter.

DIREITA DA DIREITA

De um observador da cena política, meio surpreso: Guerino Zanon está se mostrando mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro.

SÓ NA ARQUIBANCADA

A coluna confirmou, por meio de consultas oficiais, uma informação que poderia tirar o sono de muita raposa política: o ex-governador Paulo Hartung não está filiado a nenhum partido político.

OBJETO RARO

Livraria que será inaugurada em novo espaço em Vitória anuncia que terá até… livros.

FEDERAL 1 X 0 ESTADUAL

BR 101 Sul, no trecho entre Viana e Guarapari: pedágio mais barato que o da Rodosol Crédito: Mosaico Imagem

O pedágio da Rodovia do Sol (R$ 10,90) é mais que o dobro do da BR 101 (R$ 4,60), no trecho entre Viana e Guarapari. Tem gente fazendo as contas e preferindo pegar a rodovia federal, dependendo do deslocamento.

ESTAMOS DE OLHO

Por falar nisso, no final deste ano acaba o contrato de concessão da Rodosol . Será que na futura concessão, os motoristas continuarão a pagar essa fortuna para trafegar num trecho tão pequeno? Com a palavra, o governo do Estado.

NA TORCIDA

A queda no índice de homicídios no mês de maio foi comemorada pelo governo do Estado como se fosse uma conquista de Copa do Mundo, incluindo o governador Casagrande, que fez até vídeo exaltando o resultado.

NA TORCIDA 2

Tomara que os números de junho também sejam bons.

MISTÉRIO NA GRANDE GOIABEIRAS

É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o vereador Denninho revelar quem ele vai apoiar para governador. Lembrando que o vereador mais votado do Estado é pré-candidato a deputado estadual do União Brasil, do pré-candidato a governador Felipe Rigoni.

CADÊ A OBRA?

Vai fazer dois meses nesta quinta-feira (9) que o governador Casagrande assinou a ordem de serviço para a restauração da Rota do Carmo, na região de Pedra Azul. Pois tem gente na região dizendo que até agora, de real mesmo, aconteceu exatamente isso: a festa da ordem de serviço, com os discursos de praxe e bandinha de música.

CADÊ AS OBRAS?

Por falar em obra, a ponte de madeira de acesso a Alfredo Chaves, praticamente destruída pela última enchente, continua em estado precaríssimo, com tráfego proibido para veículos pesados. E a rodovia estadual que liga o município à BR 101, apesar das antigas promessas, está uma lástima.

CAFÉ E VINHO NA CURVA

O circuito de quiosques na Curva da Jurema está ficando mais agitado à noite, tornando-se point para quem deseja degustar de café a vinho. Há quem fique bebericando enquanto observa a prática do beach tennis.

CICLISTA SOFRE

Ciclistas têm sofrido com a qualidade das bicicletas disponíveis no Bike Vitória. Leitor da coluna conta que alugou uma na qual o selim caiu enquanto pedalava. E, quando devolveu a magrela, acabou pegando outra que estava com a corrente caída.

CASAMENTO COM ELEGÊNCIA

A temporada de casamentos voltou com tudo. Uma alfaiataria da Grande Vitória teve de contratar serviços extras para ajustar os ternos dos noivos, dos padrinhos e dos demais convidados.

ÓBITOS DE MILITARES

Segundo a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, 383 bombeiros e policiais militares, da ativa e da reserva, morreram entre 2019 e 2022.

É GOLPE!

A consultoria Axur listou os cinco golpes mais comuns em telefones celulares no ano de 2021: clonagem de WhatsApp; mensagem falsa de SMS; sites falsos e instalação de vírus; perfis fakes; e aplicativos fraudulentos.

PRÊMIO ÀS BOAS PRÁTICAS POLÍTICAS

O Espírito Santo está entre os quatro Estados que mais inscreveu políticas públicas para disputar o Prêmio Excelência em Competitividade 2022, iniciativa do Centro de Liderança Pública que premia boas práticas desenvolvidas por estados. No total, foram 146 políticas inscritas de 17 Estados diferentes. A liderança das inscrições fica com Maranhão (36), seguido por São Paulo (19), Paraíba (16) e Bahia e Espírito Santo (12 cada).

PILANTRAGEM

A quantidade de casos de estelionato/fraude no Espírito Santo cresceu na comparação entre janeiro e maio de 2021 e 2022. Se nesse período do ano passado a quantidade estava em 28.001, agora está em 34.550 - alta de 23,4%.

DESAFIO

O Twitter avisa: os bailes do Mandela na Grande Vitória estão acontecendo livremente.

O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO

Carlos Manato, pré-candidato a governador do ES Crédito: Instagram

Os fios de cabelo do pré-candidato a governador Manato (PL) cresceram nos últimos tempos.

ALÔ, PRF!