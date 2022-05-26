Igreja no ES sorteia arma de combate para reformar templo

Espingarda calibre 12 semelhante a esta está sendo sorteada na Serra Crédito: Divulgação

Na maioria das igrejas, quando se ouve a exortação “cristãos, ao combate!”, logo vem à mente algo próximo a uma batalha espiritual. Mas numa igreja evangélica da Serra, a luta é outra: a Igreja Povo da Cruz está sorteando entre seus fiéis uma arma de combate. E que combate! Trata-se de uma espingarda calibre 12, de alto poder letal.

Aos fatos. A Povo da Cruz de Laranjeiras está vendendo 250 bilhetes de uma rifa, a R$ 100 cada um, para arrecadar recursos para a reforma do espaço infantil do templo. O inusitado é o objeto da rifa, chamada “ação entre amigos”: uma espingarda calibre 12, seminova, doada por um membro da igreja que mora em Goiânia (GO).

“Cada um dá o que tem”, teoriza o pastor Evandro de Souza Ferreira, de 40 anos de idade, da Igreja Povo da Cruz, referindo-se à doação do fiel goiano. Ele afirma que não vê problema em uma igreja evangélica fazer a rifa de uma arma. “Quem se sentir constrangido, doa ou quebra a espingarda”, sugere.

As regras do sorteio digital da espingarda calibre 12 na Igreja Povo da Cruz em Laranjeiras Crédito: Divulgação

A espingarda calibre 12, a propósito, não é uma arma comum. Ela é usada pelas Polícias (Militar, Civil e Federal) em operações de alta periculosidade. “É uma arma de combate feita para matar ou, no mínimo, deixar uma pessoa aleijada. Usa-se também, por exemplo, na caça aos javalis", explica o coronel da reserva Nylton Rodrigues, ex-comandante-geral da PM do Espírito Santo e ex-secretário estadual da Segurança Pública

No caso da Polícia Federal, a arma é usada em situações muito específicas, como destaca o superintendente da PF no Estado, Eugênio Ricas . “A calibre 12 é considerada uma boa arma de defesa. Para a zona rural, por exemplo, é uma arma recomendada. O uso policial dela é mais limitado, pois dependendo da munição utilizada o tiro tem uma dispersão maior, ou seja, é mais difícil errar o alvo, mas é possível acertar outras pessoas que estejam próximas, por isso a PF não a utiliza frequentemente.”

O pastor Evandro diz que o sorteio da arma será realizado quando todos os 250 bilhetes forem vendidos. Se isso acontecer, a igreja vai arrecadar R$ 25 mil com a rifa. Ele estima que o preço da espingarda calibre 12 custe entre R$ 12 e R$ 14 mil.

Ele ressalva, porém, que o vencedor da rifa deverá estar devidamente habilitado para portar a calibre 12. A igreja, por sinal, também vai sortear o processo de registro CAC (colecionador, atirador, caçador). Para o ganhador desse prêmio, será necessário cumprir as normas pré-estabelecidas pelo Exército Brasileiro do certificado de registro (CR), conforme regulamento da “ação entre amigos”.

"Nossa principal bandeira é o amor a Cristo e ao próximo como Cristo nos amou, por isso cremos que pessoas são mais importantes que coisas e é exatamente isso que nos torna uma igreja singular" Igreja Povo da Cruz - Em sua apresentação no seu site oficial

Evandro Ferreira conta que sua igreja tem cerca de 200 membros e, além de Laranjeiras, tem um templo no bairro Feu Rosa, também na Serra . Ele faz questão de dizer que é integrante do movimento nacional de combate ao crime sexual por parte de líderes religiosos. O movimento, segundo o pastor, dá suporte psicológico e legal, com advogados, às vítimas de violência sexual protagonizada por religiosos.

Na internet, a Igreja Povo da Cruz se define da seguinte forma: “Nascemos com o propósito único de comunicarmos o evangelho de Cristo de maneira simples e singular, onde os dogmas religiosos impostos por homens são substituídos por princípios éticos e morais do evangelho de Cristo. Entendemos que a liberdade que Cristo nos deu é para ser vivida de maneira racional e responsável, pois cremos que a cruz nos liberta do pecado, mas nos prende a Cristo que nos libertou do pecado”.