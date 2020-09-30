108 candidatos identificados como “pastor” disputam vaga de vereador no ES

Do púlpito da igreja para o púlpito do Legislativo. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE
), em 47 dos 78 municípios capixabas, 108 candidatos com o nome “Pastor” ou “Pastora” estão disputando uma vaga nas Câmaras Municipais na eleição deste ano
. A Serra é a campeã absoluta: 15 candidatos identificados como pastores estão em busca de uma das 23 vagas no Legislativo serrano.
Cariacica e Linhares vêm em seguida com sete postulantes pastores à Câmara Municipal. Itapemirim, no litoral Sul, é o quarto lugar geral, com seis, superando até duas grandes cidades da Grande Vitória
: Vitória, a Capital, com cinco candidatos pastores, e Vila Velha, o segundo maior colégio eleitoral do ES, que tem quatro na lista.
Curiosamente, Santa Maria de Jetibá, na região serrana do Estado, cidade com forte presença luterana, tem apenas dois candidatos ao Legislativo municipal com “Pastor” no nome de registro na Justiça Eleitoral.
Por sinal, um traço comum entre a maioria dos candidatos com nome “Pastor” é a vertente evangélica à qual são adeptos. A maior parte é ligada a igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais, denominações que também exercem forte influência na política, inclusive junto ao presidente da República, Jair Bolsonaro
(sem partido).
E dos 108 candidatos com nome “Pastor” ou “Pastora”, apenas dois são do Partido dos Trabalhadores (PT): um na Serra e outro em Muniz Freire. Os demais são filiados a partidos de centro ou de direita no espectro político.
A eleição deste ano tem 11.456 candidatos disputando 839 vagas em Câmaras de 78 municípios, o que dá uma relação de 13,37 concorrentes por vaga.