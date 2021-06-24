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Leonel Ximenes

Bispo capixaba sorteia carro relíquia de 47 anos para ajudar igreja

Rebeca, como foi batizado o veículo do ano de 1974, será sorteado no dia 21 de novembro

Públicado em 

24 jun 2021 às 11:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Décio ao lado de Rebeca, a Rural superconservada que será sorteada em prol do Santuário de Ibiraçu
Dom Décio ao lado de Rebeca, a Rural superconservada que será sorteada em prol do Santuário de Ibiraçu Crédito: Divulgação
Já teve Jeremias, Jonas, Isaías, Amós e Oseias, mas agora chegou a vez de Rebeca, o carinhoso nome da charmosa Ford Rural Willys, ano 1974, que está sendo sorteada pelo bispo dom Décio Zandonade, para arrecadar fundos para as obras do Santuário Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, no Norte do Estado.
O veículo superconservado, adquirido inicialmente por um sobrinho de dom Décio na cidade de Chalé, interior de Minas Gerais, foi comprado por R$ 55 mil pelo bispo, com a ajuda de empresários de Aracruz, para ser sorteada em 21 de novembro, dia dedicado à Nossa Senhora da Saúde, padroeira da diocese colatinense.
Foram colocados à venda 25 mil bilhetes ao custo unitário de R$ 20. Segundo o prelado, o dinheiro arrecadado com o que está sendo chamada de ação entre amigos será utilizado na conclusão das obras do santuário e no projeto ambiental do Morro do Rosário, que fica no entorno do templo católico, numa área total de quase dez alqueires.
“Não adianta querer cuidar da natureza sem ter fé. Estamos fazendo um projeto que une religiosidade e meio ambiente”, explica dom Décio, que após se tornar bispo emérito (aposentado) de Colatina, passou a ser o reitor do santuário.

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Como homem de fé que é, o bispo já vislumbra o local como grande centro de peregrinação e religiosidade. “Depois do Convento da Penha, o Santuário de Ibiraçu e seu entorno, com este projeto ambiental, será uma grande atração turística, de devoção e bênçãos.”
A Rural tem placa preta, o que significa que tem alto valor histórico, elevado índice de originalidade e excelente conservação
A Rural tem placa preta, o que significa que tem alto valor histórico, elevado índice de originalidade e excelente conservação Crédito: Divulgação
Os cinco primeiros profetas batizaram Fusquinhas sorteados em anos anteriores, sempre com o mesmo propósito. Rebeca, a primeira mulher a batizar um automóvel da campanha, tem suas raízes também nos primórdios do Antigo Testamento.

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Rebeca, segundo o livro do Gênesis (24,16), foi uma mulher dada como esposa ao patriarca Isaac, filho de Abraão. Juntos tiveram dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó teve 12 filhos que formaram as 12 tribos do povo de Israel (Gn24). “Portanto, na raiz de nossa fé está esta mulher, chamada Rebeca, que recebe esta bonita homenagem”, ensina dom Décio.
Os bilhetes da Rebeca estão sendo vendidos no Santuário Nossa Senhora da Saúde e posteriormente em outros pontos do Espírito Santo. Também podem ser adquiridos no endereço http://maedasaude.org.br/rifaonline/.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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