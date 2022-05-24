Por que policiais civis do ES estão usando o lenço palestino?

O lenço, chamado Shemagh, é um acessório típico de alguns povos árabes, principalmente os palestinos. Na Polícia Civil
do ES tem uma utilidade prática, como explica o delegado Ricardo Almeida, coordenador da Core.
“O lenço é um acessório de uso livre dos policiais civis. Não faz parte do nosso uniforme oficial, nem é regulamentado, mas ele é considerado confortável e extremamente eficaz como camuflagem, principalmente em regiões onde são feitas operações potencialmente perigosas”, diz o delegado.
Além disso, o lenço é usado por policiais quando as operações são realizadas em locais próximos onde moram, visando, evidentemente, à preservação da sua identidade. De mil e uma utilidades, o Shemagh também é empregado como protetor do sol, do vento e da poeira.
Vendido na internet por valores que vão de R$ 38 a R$ 119, o Shemagh, que tem muitas cores e combinações, pode ser utilizado ainda para substituir a balaclava, um capuz muito utilizado pelos policiais para proteção da cabeça e do pescoço.
Por ser uma tropa de elite, a Core da PCES tem apenas 20 integrantes, sendo apenas uma mulher - exatamente a policial que desfilou no Centro de Vila Velha
com o vistoso lenço.
Segundo o delegado, nem todos os policiais da Core usam o acessório, que é comprado com recursos próprios dos agentes, porque não faz parte do uniforme padrão da corporação. Alguns policiais civis de outros setores também utilizam o lenço.