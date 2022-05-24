Por que policiais civis do ES estão usando o lenço palestino?

Policial da Core desfila em Vila Velha com o lenço palestino Crédito: Ricardo Medeiros

Ela foi um dos destaques do desfile cívico do 23 de Maio em Vila Velha nesta segunda-feira (23) . A curiosidade foi geral: que lenço é aquele que uma policial civil usava na apresentação da Core (Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais), a tropa de elite da Polícia Civil do Espírito Santo? A coluna foi em busca da resposta.

O lenço, chamado Shemagh, é um acessório típico de alguns povos árabes, principalmente os palestinos. Na Polícia Civil do ES tem uma utilidade prática, como explica o delegado Ricardo Almeida, coordenador da Core.

“O lenço é um acessório de uso livre dos policiais civis. Não faz parte do nosso uniforme oficial, nem é regulamentado, mas ele é considerado confortável e extremamente eficaz como camuflagem, principalmente em regiões onde são feitas operações potencialmente perigosas”, diz o delegado.

Além disso, o lenço é usado por policiais quando as operações são realizadas em locais próximos onde moram, visando, evidentemente, à preservação da sua identidade. De mil e uma utilidades, o Shemagh também é empregado como protetor do sol, do vento e da poeira.

Vendido na internet por valores que vão de R$ 38 a R$ 119, o Shemagh, que tem muitas cores e combinações, pode ser utilizado ainda para substituir a balaclava, um capuz muito utilizado pelos policiais para proteção da cabeça e do pescoço.

Por ser uma tropa de elite, a Core da PCES tem apenas 20 integrantes, sendo apenas uma mulher - exatamente a policial que desfilou no Centro de Vila Velha com o vistoso lenço.