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Leonel Ximenes

Por que policiais civis do ES estão usando o lenço palestino?

Saiba as utilidades do acessório que chamou a atenção no desfile do 23 de Maio em Vila Velha

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 17:28

Públicado em 

24 mai 2022 às 17:28
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Policial da Core desfila em Vila Velha com o lenço palestino
Policial da Core desfila em Vila Velha com o lenço palestino Crédito: Ricardo Medeiros
Ela foi um dos destaques do desfile cívico do 23 de Maio em Vila Velha nesta segunda-feira (23). A curiosidade foi geral: que lenço é aquele que uma policial civil usava na apresentação da Core (Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais), a tropa de elite da Polícia Civil do Espírito Santo? A coluna foi em busca da resposta.
O lenço, chamado Shemagh, é um acessório típico de alguns povos árabes, principalmente os palestinos. Na Polícia Civil do ES tem uma utilidade prática, como explica o delegado Ricardo Almeida, coordenador da Core.
“O lenço é um acessório de uso livre dos policiais civis. Não faz parte do nosso uniforme oficial, nem é regulamentado, mas ele é considerado confortável e extremamente eficaz como camuflagem, principalmente em regiões onde são feitas operações potencialmente perigosas”, diz o delegado.
Além disso, o lenço é usado por policiais quando as operações são realizadas em locais próximos onde moram, visando, evidentemente, à preservação da sua identidade. De mil e uma utilidades, o Shemagh também é empregado como protetor do sol, do vento e da poeira.
Vendido na internet por valores que vão de R$ 38 a R$ 119, o Shemagh, que tem muitas cores e combinações, pode ser utilizado ainda para substituir a balaclava, um capuz muito utilizado pelos policiais para proteção da cabeça e do pescoço.

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Por ser uma tropa de elite, a Core da PCES tem apenas 20 integrantes, sendo apenas uma mulher - exatamente a policial que desfilou no Centro de Vila Velha com o vistoso lenço.
Segundo o delegado, nem todos os policiais da Core usam o acessório, que é comprado com recursos próprios dos agentes, porque não faz parte do uniforme padrão da corporação. Alguns policiais civis de outros setores também utilizam o lenço.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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