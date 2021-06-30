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Leonel Ximenes

Polícia do ES prende Marlon Brendo, o poderoso chefinho

Traficante, preso na Serra, era um dos criminosos mais perigosos da Grande Vitória

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 16:55

Públicado em 

30 jun 2021 às 16:55
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Segundo a polícia, Marlon Brendo até fabricou armas caseiras utilizadas em assassinatos
Segundo a polícia, Marlon Brendo até fabricou armas caseiras utilizadas em assassinatos Crédito: Sesp/Divulgação
Ele não tem a fama e, por que não dizer, o charme de Marlon Brando, o eterno Poderoso Chefão do cinema, mas nem por isso Marlon Brendo, traficante preso nesta quarta-feira (30) na Serra, pode ser desprezado. Afinal, ele estava na lista dos criminosos mais procurados da Grande Vitória.
A fama de Marlon Brendo Figueiredo dos Santos, de 27 anos, foi efêmera e acabou nesta quarta, quando ele foi preso por policiais militares da 14ª Companhia Independente no bairro Costa Dourada, na Serra. O poderoso chefinho tinha um mandado de prisão por homicídio e atuava no tráfico de drogas no bairro serrano.
A carreira criminosa dele, entretanto, já era longa e vasta. Marlon Brendo era integrante do grupo criminoso “Poorf”. É investigado em diversos homicídios porque, além de participar dos crimes, ele desempenhava outro papel: é responsável por fabricar armas caseiras utilizadas nesses assassinatos.

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Entre os crimes pelos quais responde, estão dois cometidos no mesmo dia. Em 6 de fevereiro de 2018, um homem foi morto no bairro Ourimar, na Serra, e dez minutos depois, outro homem foi morto em Feu Rosa. Todos os envolvidos nesses crimes foram presos - restando apenas o Marlon.
Agora, fora de ação, resta a ele contar para seus companheiros de prisão a sua vida no crime, que não renderia um filme, certamente. Mas a coluna fica na torcida para que Marlon Brendo se regenere, mude de papel e se torne um cidadão honesto e exemplar no futuro. Aí teremos um final feliz.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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