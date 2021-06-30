Polícia do ES prende Marlon Brendo, o poderoso chefinho

Ele não tem a fama e, por que não dizer, o charme de Marlon Brando, o eterno Poderoso Chefão do cinema
, mas nem por isso Marlon Brendo, traficante preso nesta quarta-feira (30) na Serra, pode ser desprezado. Afinal, ele estava na lista dos criminosos mais procurados da Grande Vitória.
A fama de Marlon Brendo Figueiredo dos Santos, de 27 anos, foi efêmera e acabou nesta quarta, quando ele foi preso por policiais militares da 14ª Companhia Independente no bairro Costa Dourada, na Serra
. O poderoso chefinho tinha um mandado de prisão por homicídio e atuava no tráfico de drogas no bairro serrano.
A carreira criminosa dele, entretanto, já era longa e vasta. Marlon Brendo era integrante do grupo criminoso “Poorf”. É investigado em diversos homicídios porque, além de participar dos crimes, ele desempenhava outro papel: é responsável por fabricar armas caseiras utilizadas nesses assassinatos.
Entre os crimes pelos quais responde, estão dois cometidos no mesmo dia. Em 6 de fevereiro de 2018, um homem foi morto no bairro Ourimar, na Serra, e dez minutos depois, outro homem foi morto em Feu Rosa. Todos os envolvidos nesses crimes foram presos - restando apenas o Marlon.
Agora, fora de ação, resta a ele contar para seus companheiros de prisão a sua vida no crime, que não renderia um filme, certamente. Mas a coluna fica na torcida para que Marlon Brendo se regenere, mude de papel e se torne um cidadão honesto e exemplar no futuro. Aí teremos um final feliz.