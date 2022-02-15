O pedido de socorro, a polícia e a prisão de mais um algoz da mulher no ES

Policiais da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher com a Delegacia Móvel da PC Crédito: PC/Divulgação

Era o início de uma série de ações da Polícia Civil para combater a violência contra a mulher no Espírito Santo. Na pacata Santa Teresa , nas imediações da rodoviária, a rotina de sossego foi interrompida abruptamente quando agentes da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher ouviram gritos de desespero que pareciam ser de uma mulher em apuros. E era.

A dona de casa, desesperada, corria tentando se livrar da fúria do companheiro que, armado com uma faca, tentava alcançá-la e matá-la. Felizmente, os policiais chegaram a tempo, protegeram a vítima e prenderam o criminoso. A polícia estava no lugar certo, na hora certa.

Mas nem sempre é assim. No Espírito Santo, centenas de mulheres, todos os anos, são vítimas da violência de maridos, ex, companheiros, namorados. Parece uma epidemia de violência contra a mulher. E que nunca tem fim. Mas é preciso fazer algo. E está sendo feito.

De fevereiro a março, em todo o país, estão sendo realizadas ações de enfrentamento à violência contra a mulher, comandadas pelo Ministério da Justiça . No ES, a coordenação é da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), aquela mesma que estava com seus agentes em Santa Teresa e impediu mais um crime bárbaro contra uma mulher.

“O objetivo é orientar e dialogar com a população, mulheres e homens, sobre a Lei Maria da Penha e o enfrentamento à violência contra a mulher. Queremos trabalhar na prevenção dessa violência, tirar dúvidas, trabalhar na desconstrução da cultura machista ainda existente na sociedade, bem como aproximar a polícia da população”, explica a titular da DIV-Deam, delegada Cláudia Dematté.

A Polícia Civil está percorrendo todo o Estado (veja o cronograma abaixo) com o ônibus da Polícia Civil/Delegacia Móvel, para o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, ou mulheres que foram vítimas de crimes contra a dignidade sexual.

Em continuidade às ações da Operação Resguardo ll, a equipe itinerante da DIV-Deam e suas respectivas delegacias realizaram, na última quarta-feira (9), ações preventivas e repressivas em seis municípios. As equipes estiveram em Itaguaçu, São Domingos do Norte, Montanha, Colatina, Aracruz e Serra, orientando mulheres, registrando Boletins de Ocorrência e realizando prisão em flagrante. No último domingo (13), o ônibus da PC esteve na Prainha, em Vila Velha.

Programação da Delegacia Móvel do Projeto Divisão Especializada de Atendimento à Mulher e Deam’s Itinerante: