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Leonel Ximenes

O pedido de socorro, a polícia e a prisão de mais um algoz da mulher no ES

Agentes da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da PC, que estavam no interior do Estado, desta vez conseguiram salvar a vítima. Mas nem sempre é assim

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

15 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Policiais da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher com a Delegacia Móvel da PC
Policiais da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher com a Delegacia Móvel da PC Crédito: PC/Divulgação
Era o início de uma série de ações da Polícia Civil para combater a violência contra a mulher no Espírito Santo. Na pacata Santa Teresa, nas imediações da rodoviária, a rotina de sossego foi interrompida abruptamente quando agentes da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher ouviram gritos de desespero que pareciam ser de uma mulher em apuros. E era.
A dona de casa, desesperada, corria tentando se livrar da fúria do companheiro que, armado com uma faca, tentava alcançá-la e matá-la. Felizmente, os policiais chegaram a tempo, protegeram a vítima e prenderam o criminoso. A polícia estava no lugar certo, na hora certa.
Mas nem sempre é assim. No Espírito Santo, centenas de mulheres, todos os anos, são vítimas da violência de maridos, ex, companheiros, namorados. Parece uma epidemia de violência contra a mulher. E que nunca tem fim. Mas é preciso fazer algo. E está sendo feito.
De fevereiro a março, em todo o país, estão sendo realizadas ações de enfrentamento à violência contra a mulher, comandadas pelo Ministério da Justiça. No ES, a coordenação é da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), aquela mesma que estava com seus agentes em Santa Teresa e impediu mais um crime bárbaro contra uma mulher.

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“O objetivo é orientar e dialogar com a população, mulheres e homens, sobre a Lei Maria da Penha e o enfrentamento à violência contra a mulher. Queremos trabalhar na prevenção dessa violência, tirar dúvidas, trabalhar na desconstrução da cultura machista ainda existente na sociedade, bem como aproximar a polícia da população”, explica a titular da DIV-Deam, delegada Cláudia Dematté.
A Polícia Civil está percorrendo todo o Estado (veja o cronograma abaixo) com o ônibus da Polícia Civil/Delegacia Móvel, para o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, ou mulheres que foram vítimas de crimes contra a dignidade sexual.

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Em continuidade às ações da Operação Resguardo ll, a equipe itinerante da DIV-Deam e suas respectivas delegacias realizaram, na última quarta-feira (9), ações preventivas e repressivas em seis municípios. As equipes estiveram em Itaguaçu, São Domingos do Norte, Montanha, Colatina, Aracruz e Serra, orientando mulheres, registrando Boletins de Ocorrência e realizando prisão em flagrante. No último domingo (13), o ônibus da PC esteve na Prainha, em Vila Velha.
Programação da Delegacia Móvel do Projeto Divisão Especializada de Atendimento à Mulher e Deam’s Itinerante:
  • 15/2 - Anchieta
  • 16/2 - Marataízes
  • 17/2 - Itapemirim
  • 18/2 - Piúma
  • 19/2 - Cariacica
  • 20/2 - Serra
  • 21/2 - Aracruz
  • 22/2 - Linhares
  • 23/2 - João Neiva
  • 24/2 - Ibiraçu
  • 25/2 - Santa Leopoldina
  • 3/3 - Venda Nova do Imigrante
  • 4/3 - Domingos Martins
  • 5/3 - Guarapari
  • 6/3 - Viana

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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mulher Polícia Civil Santa Teresa Violência Contra a Mulher
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