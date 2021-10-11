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Leonel Ximenes

Vitória inaugura espaço para mulheres e famílias vítimas de violência

Local terá equipe formada  por médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, técnico e auxiliar de enfermagem

Públicado em 

11 out 2021 às 14:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Casa Rosa, a primeira de Vitória, fica na Ilha de Santa Maria
A Casa Rosa, a primeira de Vitória, fica na Ilha de Santa Maria Crédito: PMV/Divulgação
Neste sábado (16), Vitória vai inaugurar, na Ilha de Santa Maria, a Casa Rosa, um Centro de Atenção à Mulher e à Família que atenderá mulheres e seus filhos vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade. 
Um dos objetivos é prestar cuidado em saúde aos cidadãos da Capital em situação de violência. Serão realizados atendimentos a todos os ciclos de vida. A equipe é multidisciplinar e composta por médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, técnico e auxiliar de enfermagem.

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As equipes também atuarão de forma compartilhada com os demais equipamentos da rede de proteção e discutirão os casos com equipes de saúde, assistência social, educação e demais equipamentos, conforme necessário para cada situação.
Interior da Casa Rosa já está equipada para atendimento ao público
Interior da Casa Rosa já está equipada para atendimento ao público Crédito: PMV/Divulgação
Os pacientes serão encaminhados pelos serviços da Rede de Proteção - Ministério Público, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), Conselhos Tutelares, escolas, unidades de saúde, rede socioassistencial e demandas espontâneas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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mulher Prefeitura de Vitória Violência Contra a Mulher Vitória (ES)
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