Vitória inaugura espaço para mulheres e famílias vítimas de violência

Neste sábado (16), Vitória
vai inaugurar, na Ilha de Santa Maria, a Casa Rosa, um Centro de Atenção à Mulher e à Família que atenderá mulheres e seus filhos vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade.
Um dos objetivos é prestar cuidado em saúde aos cidadãos da Capital em situação de violência
. Serão realizados atendimentos a todos os ciclos de vida. A equipe é multidisciplinar e composta por médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, técnico e auxiliar de enfermagem.
As equipes também atuarão de forma compartilhada com os demais equipamentos da rede de proteção e discutirão os casos com equipes de saúde, assistência social, educação e demais equipamentos, conforme necessário para cada situação.
Os pacientes serão encaminhados pelos serviços da Rede de Proteção - Ministério Público, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), Conselhos Tutelares, escolas, unidades de saúde, rede socioassistencial e demandas espontâneas.
O novo equipamento público foi ambientado com borboletas coloridas que simbolizam o rompimento de um ciclo para a liberdade. O local tem uma sala especialmente dedicada às crianças.