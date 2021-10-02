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Conceição do Castelo

Moradores protestam no Sul do ES pelo fim da violência contra a mulher

Ato foi realizado por amigos e familiares da enfermeira Giselly Thais Caçandro de Souza,  assassinada a tiros pelo ex-marido
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 out 2021 às 11:00

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 11:00

Manifestação pediu paz e o fim da violência contra a mulher
Manifestação pediu paz e o fim da violência contra a mulher Crédito: Divulgação
Vestidos de branco e com cartazes com pedidos de paz, amigos e familiares da enfermeira Giselly Thais Caçandro de Souza, de 36 anos, fizeram uma manifestação em Conceição do Castelo, Região Serrna do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (1°). Giselly foi assassinada a tiros na noite do último sábado (25) pelo ex marido.
Os manifestantes percorreram o centro da cidade. Em apoio ao pedido de paz e pelo fim da violência contra a mulher, comércios também fixaram cartazes e vestiram manequins com roupas brancas.

Manifestação em Conceição do Castelo

Segundo familiares, o ato foi também uma forma de homenagear Giselly. A manifestação foi uma iniciativa da família, amigos, parceiros de trabalho, Câmara e Prefeitura de Conceição do Castelo.

ENTENDA O CASO

A enfermeira foi assassinada a tiros pelo ex-marido na noite do sábado (25), no centro da cidade. Segundo familiares, o crime teria sido motivado por um pedido de pagamento de pensão. Giselly era moradora de Conceição do Castelo, mãe de três meninas, de 5, 8 e 18 anos, e atuava no hospital do município.

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O suspeito, com quem ela foi casada por cinco anos e era pai da filha mais velha, foi preso em seguida em casa, com arma e munições. Ele segue preso por suspeita de feminicídio no Centro de Triagem de Viana.

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Feminicídio Violência Contra a Mulher Conceição do Castelo
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