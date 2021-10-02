Moradores protestam no Sul do ES pelo fim da violência contra a mulher

Manifestação pediu paz e o fim da violência contra a mulher Crédito: Divulgação

Os manifestantes percorreram o centro da cidade. Em apoio ao pedido de paz e pelo fim da violência contra a mulher, comércios também fixaram cartazes e vestiram manequins com roupas brancas.

Manifestação em Conceição do Castelo

Segundo familiares, o ato foi também uma forma de homenagear Giselly. A manifestação foi uma iniciativa da família, amigos, parceiros de trabalho, Câmara e Prefeitura de Conceição do Castelo.

ENTENDA O CASO

A enfermeira foi assassinada a tiros pelo ex-marido na noite do sábado (25), no centro da cidade. Segundo familiares, o crime teria sido motivado por um pedido de pagamento de pensão. Giselly era moradora de Conceição do Castelo, mãe de três meninas, de 5, 8 e 18 anos, e atuava no hospital do município.