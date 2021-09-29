Morta pelo ex-marido, Giselly se orgulhava em salvar vidas na pandemia

Giselly Thais Caçandro de Souza Crédito: Arquivo da família

A enfermeira Giselly Thais Caçandro de Souza, de 36 anos, moradora de Conceição do Castelo , Região Serrana do Espírito Santo, era mãe de três meninas, de 5, 8 e 18 anos. Gabriella Christina de Souza, a mais velha, conta que a mãe se sentia orgulhosa por atuar no hospital do município e ver pacientes se recuperar da Covid-19

A enfermeira foi assassinada a tiros pelo ex-marido na noite deste sábado (25), no Centro da cidade . Segundo familiares de Giselly, o crime teria sido motivado por um pedido de pagamento de pensão. O suspeito, com quem ela foi casada por cinco anos e era pai da filha mais velha, segue preso por suspeita de feminicídio no Centro de Triagem de Viana.

O emprego de Giselly na área de enfermagem havia começado há pouco tempo. “Ela trabalhava na área da beleza, por volta de 4 anos. Como enfermeira tinha pouco mais de 5 meses. Ela não chegou a trabalhar tanto na pandemia, quando entrou na enfermagem a situação já estava melhor, porém ela falava quando um paciente se recuperava, se orgulhava de ter ajudado.

Ela estava se sentindo realizada trabalhando lá e falava que não se importava de sair mais tarde do trabalho. Ela nunca saia de lá sem resolver tudo que acontecia no plantão dela”, contou a filha.

Dedica aos pacientes e ao bem-estar da família, a enfermeira tinha planos. A filha relembra que Giselly queria levar as filhas a uma viagem. O destino, seria o parque temático Beto Carreiro, em Santa Catarina. “Ela era muito determinada, quando queria fazer, ela já logo fazia. A viagem seria depois de minha irmã de 8 anos fazer uma cirurgia do coração”, lamentou Gabriela.

Giselly estava feliz em seu casamento, de 9 anos. Gabriela, que é fruto do primeiro relacionamento, cursa Arquitetura e era incentivada pela enfermeira a se dedicar aos estudos.

“Ela era uma guerreira, sempre fez o impossível pra dar tudo de bom pra gente, trabalhadora, sempre quis me garantir um bom estudo pra eu poder fazer o que eu tenho vontade, ela é o exemplo de pessoa que eu quero ser. Era brincalhona, alegre, divertida, educada, sempre preocupada com o próximo e disposta a ajudar. Impossível dizer todas as qualidades dela”, disse a filha.

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