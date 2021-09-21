Morta pelo ex, Charlene sonhava com a casa própria para manter família unida

Charlene de Lemes Gonçalves, de 40 anos, foi assassinada pelo ex companheiro Crédito: Arquivo pessoal

No dia do crime, o ex companheiro da cuidadora, Michael Prates Garcia, de 31 anos, invadiu a residência com uma faca. Ele não aceitava o fim do relacionamento e foi preso em flagrante logo em seguida.

Charlene nasceu no Rio de Janeiro, mas ainda pequena se mudou com a família para Cachoeiro de Itapemirim . A filha, Lara Emanuelly Gonçalves da Silva, de 18 anos, conta que a mãe sempre trabalhou duro para sustentar a família. Foi em busca de novas oportunidades que Charlene se mudou para Marataízes , em 2018.

“Em boa parte da vida ela foi cuidadora de idosos, trabalhava dia sim e dia não. Também trabalhava cozinhando para um time de futebol da cidade, todos os dias. Eu fui morar com elas quando meu filho nasceu, há seis meses. Meu filho era o amor da vida dela”, conta Emanuelly.

Emanuelly lembra que a mãe era o pilar da família: Charlene foi pai e mãe de todas as filhas, uma delas com deficiência auditiva. “Era a protetora de todos, muito forte, nada a abalava. Não via minha mãe chorar por mais que estivesse com problemas”, relembrou a filha.

Charlene estava inscrita em um programa de habitação de Marataízes e, em breve, seria beneficiada com uma casa popular para sair do aluguel. “Era o sonho dela, ter uma casa, nos deixar bem”, disse.

No dia do crime, durante o dia, Charlene e Michael chegaram a discutir. “Eles ficaram juntos por três anos. Mas, depois que terminaram a primeira vez, ele se transformou. Chegou a nos ameaçar, dizendo que ia matar a família toda. Ele acabou com nossa vida. Perdão só se for de Deus, minha família guarda muito ódio. Nossa vida era nossa mãe”, afirma Emanuelly.

Irmã sonhava em conviver com o pai

Ysaquiely Junia Gonçalves de Araújo, de 11 anos, era a caçula das irmãs. Estudiosa, a menina era conhecida pela alegria na escola onde estudava em Marataízes. “Minha irmã era uma menina que só ficava dentro de casa, estudiosa e madura. As vezes, ela é quem me dava conselhos”, relembrou a irmã mais velha.

Ysaquiely Junia, de 11 anos, tentou defender a mãe de ser esfaqueada Crédito: Reprodução/ Facebook