Tatuadora capixaba é espancada por namorado nos EUA e pede socorro nas redes sociais

Capixaba Ísis Muniz é espancada pelo ex-namorado em Las Vegas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A tatuadora capixaba Ísis Muniz, de 25 anos, denunciou em suas redes sociais a agressão que sofreu do namorado em um quarto de hotel, em Las Vegas, nos Estados Unidos , na noite da última sexta-feira (7). O ataque ocorreu após um desentendimento. Por consequência do ocorrido, o namorado foi preso, mas, em menos de 24 horas, foi liberado pela justiça americana. A identidade do namorado dela não foi divulgada.

Natural de Pinheiros , na região Norte do Espírito Santo , Ísis mora e trabalha em Toronto, no Canadá, desde 2020, e estava se relacionando com o agressor há quase um ano.

O ataque sofrido deixou marcas no corpo da tatuadora, que sofreu uma fratura no nariz, corte nos lábios, lesões nos olhos e orelhas, e outras escoriações. Ísis ainda passou por exames após apresentar sintomas neurológicos.

De acordo com a vítima, após as agressões sofridas no quarto do hotel, o namorado foi preso pela polícia, porém, liberado poucas horas depois após decisão judicial que concedeu apenas uma medida restritiva para que ele não se aproximasse e nem fizesse contatos por meios eletrônicos com Ísis.

Apesar da decisão, pouco tempo depois de ser liberado pela polícia, Ísis relatou que o ex-companheiro começou a enviar mensagens para o seu celular ameaçando processá-la.

Ainda segunda a tatuadora, o agressor, que também tem 25 anos, já havia apresentado comportamentos agressivos e intimidadores, porém, nunca tinha a agredido fisicamente. "Ele já teve diversos comportamentos agressivos e nervoso. Inclusive estava fazendo terapia pra cuidar da raiva."

Quarto de hotel após agressão nos EUA Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em seu rotorno a Toronto, a vítima procurou a justiça candense para pedir uma medida restritiva no país. "Pedi proteção para justiça, mas eles falaram que não podem fazer nada, porque ele quase me matou nos Estados Unidos, então eles não podem fazer uma ordem de restrição aqui. Só se ele me bater no Canadá que eu posso pegar a ordem de restrição", relatou.

A reportagem do G1 ES entrou em contato com a Embaixada Canadense, a Embaixada dos EUA e o Ministério das Relações Exteriores para comentar sobre o ocorrido, mas, até a divulgação da matéria, não obteve respostas.

PEDIDO DE AJUDA

Indignada com o tratamento recebido pela justiça, a tatuadora brasileira divulgou fotos e vídeos nas suas redes sociais mostrando o quarto após a agressão e também os hematomas deixados pelo ex-companheiro.

Nas redes sociais, Ísis agradeceu o suporte que recebeu de seus seguidores, como conselhos judiciais e mensagens de enfermeiras sobre seus ferimentos.

A capixaba admite, ainda, a possibilidade de buscar ajuda financeira. Inicialmente, pessoas haviam se oferecido para auxiliar, mas ela bancou os gastos. Porém, nesta terça-feira (11), ele publicou que considera fazer uma rifa para levantar fundos.

"Eu estava relutante, mas meu dinheiro está acabando. Eu não sei se vou conseguir pagar tudo sozinha (...) vou gastar mais dinheiro nas próximas semanas e eu não estou em condições de trabalhar. Tenho dinheiro guardado, mas também preciso pagar meu aluguel e outras contas", escreveu.

Ísis calcula que já gastou, ao todo, cerca de R$36 mil em tratamentos hospitalares, gastos com advogados e passagens aéreas para fugir do agressor.

Com informações do G1ES.