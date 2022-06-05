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Violência

Homem é esfaqueado pela própria irmã após discussão em Colatina

Mulher teria dito a policiais militares discussão começou porque o irmão tinha ciúmes dela com outros homens

Publicado em 05 de Junho de 2022 às 11:29

Publicado em 

05 jun 2022 às 11:29
Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado
Homem foi levado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado Crédito: Brunela Alves / A Gazeta

Maria Luiza Silva, da TV Gazeta Norte

Um homem de 27 anos foi esfaqueado pela própria irmã, de 23, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência aconteceu na noite deste sábado (04), no bairro Operário.
O homem tinha perfurações no tórax, costela e braço, e estava em estado grave. Ele foi socorrido e levado para a UTI do Hospital Silvio Avidos, no mesmo município.
A irmã da vítima foi detida ainda no local do crime. Ela disse aos policiais militares que o irmão tinha ciúmes dela com outros homens e, em uma discussão, ele a teria empurrado.
Após ser detida, no caminho para a delegacia a mulher desacatou e ameaçou os policiais militares, além de chutar o compartimento de segurança da viatura.

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