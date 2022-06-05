Homem é esfaqueado pela própria irmã após discussão em Colatina

Homem foi levado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado Crédito: Brunela Alves / A Gazeta

Maria Luiza Silva, da TV Gazeta Norte

Um homem de 27 anos foi esfaqueado pela própria irmã, de 23, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência aconteceu na noite deste sábado (04), no bairro Operário.

O homem tinha perfurações no tórax, costela e braço, e estava em estado grave. Ele foi socorrido e levado para a UTI do Hospital Silvio Avidos, no mesmo município.

A irmã da vítima foi detida ainda no local do crime. Ela disse aos policiais militares que o irmão tinha ciúmes dela com outros homens e, em uma discussão, ele a teria empurrado.