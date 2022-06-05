Marido que matou esposa e feriu filha no ES parecia ter alucinações, diz polícia

Karolayne Prado Santos, de 25 anos, e Diego Oliveira Silva, de 28 Crédito: Redes Sociais



homem preso pela morte da esposa e por agressões a uma filha e um enteado estava deitado, com marcas de sangue, quando os policiais militares chegaram à cena do crime e parecia estar sofrendo alucinações e falando palavras desconexas, segundo informações do boletim de ocorrência. A apuração é da repórter da TV Gazeta Daniela Carla.

A mulher foi assassinada e os filhos dela ficaram feridos em um ataque com golpes de facão, na noite desta sexta-feira (3), no bairro Barramares, em Vila Velha , na Grande Vitória.

Vizinhos chamaram a Polícia Militar, que já encontrou a mulher sem vida e as crianças machucadas. A vítima, Karolayne Prado Santos, de 25 anos, tinha ferimentos por todo o corpo.

Uma menina de quatro anos, filha do casal, teve dois cortes profundos na cabeça, ferimentos pelo corpo e dois dedos decepados, sendo um em cada mão. A criança foi levada para o Hospital Infantil de Vitória em estado grave.

Já o menino de oito anos, filho de Karolayne e enteado do homem, teve cortes pelo corpo e foi encaminhado para o Pronto Atendimento de Riviera da Barra. Ele precisou ser transferido para o Hospital Infantil de Vila Velha.

O pedreiro Diego Oliveira Silva, de 28 anos, marido da vítima, estava com o corpo sujo de sangue, mas os militares não souberam identificar se ele estava ferido ou se o sangue era das vítimas. Os policiais não conseguiram conversar com o homem, que foi algemado e colocado dentro do carro da PM.

"O acusado foi localizado deitado em um cômodo da casa, aparentemente, em crise de alucinação. Ele falava coisas desconexas, não sendo possível um diálogo", disse a PM em nota.

Segundo o boletim de ocorrência, o preso se debatia dentro do veículo durante o deslocamento até a Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o que teria provocado ferimentos no rosto dele.

O pedreiro foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não teria aceitado receber as suturas nos ferimentos. Ele recebeu alta e foi encaminhado para a delegacia. Ele não quis falar com a imprensa.

O corpo de Karolayne foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser periciado e liberado aos familiares.

A reportagem da TV Gazeta tentou falar com os familiares dos envolvidos, mas eles não quiseram dar entrevista.