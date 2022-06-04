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Barramares

Mãe é morta e filhos ficam feridos em ataque em Vila Velha

O marido da mulher assassinada, Diego Oliveira Silva, de 28 anos, foi preso

Publicado em 04 de Junho de 2022 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2022 às 10:27
Diego e Karolayne
Mulher foi assassinada dentro de casa. O marido foi preso Crédito: Redes Sociais
Uma mãe foi assassinada a golpes de facão e os dois filhos ficaram gravemente feridos na noite desta sexta-feira (3) em Barramares, Vila Velha. Segundo boletim da ocorrência da Polícia Militar, a mulher morta foi identificada como Karolayne Prado Santos, de 25 anos. O marido dela, Diego Oliveira Silva, de 28 anos, foi preso.
Vizinhos relataram aos policiais militares  que atenderam a ocorrência que o homem estava transtornado e teria agredido ainda a filha do casal, de 4 anos, e o enteado de 8 anos. As crianças foram retiradas de dentro de casa por populares e levadas para o Pronto Atendimento de Riviera da Barra.
A menina sofreu dois cortes profundos na cabeça e tinha várias lesões pelo corpo, além de ter dois dedos das mãos decepados. Ela foi transferida para o Hospital Infantil de Vitória e está internada na UTI. Já o menino, também com cortes pelo corpo, foi encaminhado para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha.
Segundo informações do boletim de ocorrência, quando a polícia chegou ao local onde o casal mora,  o homem estava deitado, com marcas de sangue, e parecia estar sofrendo alucinações, falando palavras desconexas. Ele foi detido e encaminhado para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
Familiares da vítima estiveram no Departamento Médico Legal de Vitória na manhã deste sábado (4), mas não quiseram gravar entrevista.  De acordo com os vizinhos, o casal estava junto havia sete anos.
Polícia Civil informou que  Diego foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vitima e por dupla tentativa de homicídio com as mesmas qualificadoras. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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