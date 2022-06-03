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Agressões

Homem sofre corte profundo na mão em briga com vizinho na Serra

Crime aconteceu nesta quinta-feira (2), no bairro Novo Horizonte; o agressor, de 38 anos, foi liberado após prestar depoimento à Polícia Civil

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 17:09

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 jun 2022 às 17:09
Um homem teve a mão cortada por um vizinho de 38 anos durante uma briga no bairro Novo Horizonte, na Serra. O crime aconteceu na noite dessa quinta-feira (2). Segundo testemunhas, a mão da vítima teria sido decepada, mas essa informação não foi confirmada pelas autoridades de segurança.
Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, para onde vítima foi socorrida Crédito: Fernando Madeira
Polícia Militar disse que foi acionada por volta das 20h e, quando a equipe chegou ao local, encontrou "um homem que relatou que o filho de oito anos havia chegado em casa muito assustado, dizendo que um vizinho havia corrido atrás dele na rua". O pai da criança, então, contou que saiu para "tirar satisfação".
No entanto, quando estava na rua, o homem teria sido agredido com uma paulada na cabeça pelo vizinho, que ainda teria usado um pedaço de caco de vidro para tentar cortá-lo. O pai do menino disse que, diante da ameaça, voltou para casa, pegou um pedaço de madeira e agrediu o vizinho na mão, "causando um corte profundo".
Ainda de acordo com a PM, o homem ferido foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, que também fica na Serra. "Segundo a família, ele possuí problemas psicológicos. Já o outro envolvido foi levado para a Delegacia Regional da Serra para o devido esclarecimento dos fatos", disse.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 38 anos foi ouvido e liberado "após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar o auto de prisão em flagrante". O caso foi registrado como lesão corporal e encaminhado ao 12º Distrito de Polícia da Serra.
Homem sofre corte profundo na mão em briga com vizinho na Serra

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