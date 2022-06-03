Homem sofre corte profundo na mão em briga com vizinho na Serra

No entanto, quando estava na rua, o homem teria sido agredido com uma paulada na cabeça pelo vizinho, que ainda teria usado um pedaço de caco de vidro para tentar cortá-lo. O pai do menino disse que, diante da ameaça, voltou para casa, pegou um pedaço de madeira e agrediu o vizinho na mão, "causando um corte profundo".