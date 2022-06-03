Um homem teve a mão cortada por um vizinho de 38 anos durante uma briga no bairro Novo Horizonte, na Serra. O crime aconteceu na noite dessa quinta-feira (2). Segundo testemunhas, a mão da vítima teria sido decepada, mas essa informação não foi confirmada pelas autoridades de segurança.
A Polícia Militar disse que foi acionada por volta das 20h e, quando a equipe chegou ao local, encontrou "um homem que relatou que o filho de oito anos havia chegado em casa muito assustado, dizendo que um vizinho havia corrido atrás dele na rua". O pai da criança, então, contou que saiu para "tirar satisfação".
No entanto, quando estava na rua, o homem teria sido agredido com uma paulada na cabeça pelo vizinho, que ainda teria usado um pedaço de caco de vidro para tentar cortá-lo. O pai do menino disse que, diante da ameaça, voltou para casa, pegou um pedaço de madeira e agrediu o vizinho na mão, "causando um corte profundo".
Ainda de acordo com a PM, o homem ferido foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, que também fica na Serra. "Segundo a família, ele possuí problemas psicológicos. Já o outro envolvido foi levado para a Delegacia Regional da Serra para o devido esclarecimento dos fatos", disse.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 38 anos foi ouvido e liberado "após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar o auto de prisão em flagrante". O caso foi registrado como lesão corporal e encaminhado ao 12º Distrito de Polícia da Serra.
Homem sofre corte profundo na mão em briga com vizinho na Serra