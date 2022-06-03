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Guerra do tráfico

Motoboy morto com 40 tiros em Vila Velha foi executado por engano, diz polícia

Crime aconteceu no dia 19 de abril. Um suspeito foi preso e outros dois estão sendo procurados

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2022 às 12:27
Carlos Henrique Lopes Gomes, de 25 anos, foi morto a tiros em Vila Velha.
Carlos Henrique Lopes Gomes, de 25 anos, foi morto a tiros em Vila Velha Crédito: Repdorução
Polícia Civil prendeu um homem suspeito de ser um dos autores dos disparos que mataram o motoboy Carlos Henrique Lopes Gomes, de 25 anos, no bairro Divino Espirito Santo, em Vila Velha, no dia 9 de abril. A vítima foi assassinada com mais de 40 tiros e no chão foram encontradas cápsulas de vários calibres.
A operação que levou à prisão foi realizada nesta quinta-feira (2), no bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha, e divulgada pela polícia nesta sexta (3).
De acordo com o delegado titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, Tarik Halabi Souki, quatro homens chegaram ao local do crime, que é um ponto de tráfico de drogas conhecido no bairro, e três desembarcaram e atiraram, inclusive com fuzil, contra a vítima. A investigação apontou que o jovem morreu por causa da disputa entre traficantes dos bairros Divino Espírito Santo e Ilha dos Ayres, mas que não tinha envolvimento com crimes e foi assassinado porque passava pelo local errado e na hora errada.
"A gente acredita que eles tenham confundido o Carlos Henrique. Segundo familiares, ele saiu para assistir o jogo de futebol na casa de um amigo, mas estava passando por um ponto de tráfico da boca. Chegaram para executar algum inimigo e acabaram executando esse jovem. Infelizmente isso ocorre. Era um jovem trabalhador. Tinha emprego de dia e de noite para ajudar a família. Esses indivíduos abrem fogo no meio da população e isso nos causa grande revolta também. Dois atiradores estão foragidos e esperamos prendê-los em breve", disse o delegado.
Na mesma operação, três comparsas do suspeito no tráfico também foram presos, mas não têm envolvimento com a morte do motoboy, segundo a polícia. Com eles foram apreendidos uma pistola, três carregadores, mira laser, 560 pinos de cocaína, 73 papelotes de cocaína, 10 pedras de crack, quatro pedaços de maconha, rádios comunicadores, cadernos de contabilidade do tráfico e uma balança.
Os nomes dos presos não foram divulgados.
*Com informações de Fabiana Oliveira, do g1 ES.

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