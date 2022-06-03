Caminhoneiro é feito refém e tem carga roubada em Iúna

Polícia Militar foi acionada Crédito: Carlos Alberto Silva

Um caminhoneiro de 45 anos foi feito refém por dois bandidos durante uma parada para pernoitar em um posto, às margens da BR 262 , em Pequiá, em Iúna , na Região do Caparaó. O crime aconteceu na quarta-feira (1º), mas ele somente conseguiu se libertar e acionar a polícia no dia seguinte. A carga de materiais de energia solar foi levada pelos criminosos.

Segundo o registro da Polícia Militar , a vítima contou que, por volta das 18h de quarta, dois homens chegaram e o renderam, um estava armado com um revólver 38. Os bandidos o mandaram deitar na boleia da cabine da carreta. Os homens começaram a mexer na parte elétrica do veículo e, passado algum tempo, mandaram o motorista sair e o colocaram em um carro de passeio.

O motorista contou à polícia que os criminosos percorreram até a zona rural de Iúna, então pararam em algum lugar que ele não soube identificar. Um dos bandidos ficou com a vítima no mato e o outro saiu no veículo. Quando o dia clareou, já na quinta-feira (2), o carro veio e buscou o criminoso. Os homens mandaram o homem esperar uma hora para sair do local.

Ele contou ainda que esperou um tempo, saiu e conseguiu chegar em Iúna, onde procurou pela polícia. A Polícia Militar fez contato com a empresa, que rastreia a carreta, e informou que o veículo estaria no posto que o motorista foi abordado.

Os militares foram ao local e encontraram a carreta, porém somente a parte da frente (cavalo de força), mas a carroceria, carregada de materiais de energia solar, não estava no local. O valor da carga não foi informado.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL