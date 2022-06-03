Ataque a tiros mata uma pessoa e deixa outra ferida em bairro de Vila Velha

No local do tiroteio em Jardim Guaranhuns, cápsulas de pelos menos três calibres diferentes foram encontradas na rua Crédito: Fabrício Christi/TV Gazeta

TV Gazeta que dois homens vestidos com camisas pretas, semelhantes às usadas pela Duas pessoas foram baleadas durante um ataque ocorrido no começo da manhã desta sexta-feira (3), por volta das 5h30, no bairro Jardim Guaranhuns, em Vila Velha . Moradores relataram à reportagem daque dois homens vestidos com camisas pretas, semelhantes às usadas pela Polícia Civil e com o nome da corporação nas costas, abriram fogo na direção de duas pessoas que estavam em uma esquina.

Ainda de acordo com os locais, a dupla já chegou atirando. Um dos alvos dos atiradores morreu no local, enquanto o segundo conseguiu correr por alguns metros, mas acabou caindo em uma calçada próxima devido aos tiros que o acertaram. O Samu foi acionado na sequência e socorreu a vítima a um hospital da região.

Em contato com a reportagem da TV Gazeta, a Polícia Militar informou que ao menos três homens participaram do ataque armado, visto que foram encontradas cápsulas deflagradas de três munições diferentes dos calibres .40, 380 e 9mm.

A área onde ocorreu o homicídio e a tentativa de homicídio foram isoladas para que o trabalho da perícia fosse realizado. O homem que morreu e também o que foi baleado não tiveram as respectivas identidades informadas até o momento.

CRIMES EM INVESTIGAÇÃO

Em nota, a Polícia Militar informou que por volta das 05h40 desta sexta dois homens foram alvejados em via pública no bairro Guaranhuns. Uma das vítimas teve o óbito confirmado no local e a outra sofreu um ferimento na coxa e foi socorrida ao Hospital Antônio Bezerra de Farias.

Segundo moradores, as vítimas estariam vivendo em situação de rua, mas ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

Por sua vez, a assessoria da Polícia Civil salientou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em relação à utilização de camisas com a escrita da Polícia Civil utilizadas pelos atiradores, a PCES destacou que possui uma investigação em andamento, com intuito de identificar o uso dessas camisas com escrita da Polícia Civil e o local onde elas são confeccionadas.

Caso seja comprovado que o suspeitos estavam utilizados camisa com escrita da Polícia Civil eles também podem responder pelo crime previsto no artigo 46 da Lei de Contravenções Penais (Usar, publicamente, de uniforme, ou distintivo de função pública que não exerce; usar, indevidamente, de sinal, distintivo ou denominação cujo emprego seja regulado por lei).

A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.