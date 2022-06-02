Suspeito de matar jovem com mais de 40 tiros é preso em Vila Velha

Carlos Henrique Lopes Gomes, de 25 anos, foi morto a tiros em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício

Até o momento, o nome do suspeito não foi informado. Mais detalhes sobre o caso serão repassados em coletiva de imprensa, marcada para acontecer na manhã desta sexta-feira (3), com participação do delegado Tarik Halabi Souki, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) da cidade.

Na mesma ação, também em Vila Velha, os policiais prenderam dois homens em flagrante e apreenderam um adolescente, que estavam com uma arma e mais de 500 pinos de cocaína. As operações deflagradas em Cariacica e em Mimoso do Sul não resultaram em prisões ou apreensões.

MAIS DE 40 TIROS: RELEMBRE O CASO

O jovem Carlos Henrique Lopes Gomes, de 25 anos, foi morto a poucos metros da casa onde morava com a mãe, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. O assassinato aconteceu na noite de 19 de abril deste ano, por volta das 21h, pouco após ele sair da residência.

De acordo com a Polícia Militar , cinco homens participaram do homicídio e chegaram ao local em um carro de cor prata. Eles atiraram contra a vítima com armas de vários calibres. As cápsulas ficaram espalhadas no asfalto da Rua Moema. Segundo a corporação, foram mais de 40 disparos.

Cápsulas dos mais de 40 tiros que ficaram espalhadas na rua onde Carlos Henrique Lopes Gomes foi morto Crédito: Archimedis Patrício

Deitada em casa, a mãe de Carlos ouviu os tiros. "Quando cheguei na janela, eu olhei e reconheci o pé do meu filho e a blusa que ele usava", disse Elaine Guimarães Lopes, na ocasião. "Como eu vou suportar levantar de manhã e saber que meu filho não está mais comigo?", desabafou.