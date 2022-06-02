Homem morre após ser baleado no meio da rua em Vila Velha

Um homem morreu após ser baleado no bairro Vila Garrido, em Vila Velha, por volta das 16h desta quinta-feira (2). Acionada para a ocorrência, a Polícia Militar explicou que recebeu informações de que algumas pessoas haviam sido alvejadas por disparos de arma de fogo. Testemunhas informaram à PM que o crime foi cometido por pessoas que passaram de moto atirando. O nome e a idade da vítima não foram informados.
Após a constatação do óbito em Via Garrido, a guarnição da Polícia Militar foi informada de que mais uma vítima tinha dado entrada no Hospital Evangélico, no mesmo município, e constatou o fato. Até a tarde desta quinta-feira, nenhum suspeito havia sido localizado.
A Polícia Civil também foi procurada pela reportagem e explicou que a ocorrência ainda estava em andamento e que mais detalhes só serão repassados após a finalização das diligências.
Na noite desta quinta-feira, o pai do jovem foi ao Departamento Médico Legal (DML) liberar o corpo do filho. Ele não quis gravar entrevista com a TV Gazeta.
SEGUNDO CASO EM MENOS DE 24H
Outro caso de baleados após pessoas passarem atirando aconteceu no bairro Aribiri, também em Vila Velha. Três homens de 23, 30 e 59 anos foram atingidos por disparos de arma de fogo por volta das 22h30 desta quarta-feira (1º). O rapaz de 23 anos foi atingido por sete tiros nas costas, enquanto os outros dois levaram tiros no ombro e na perna, respectivamente. O atirador fugiu.
Os feridos contaram aos policiais que eles não estavam juntos. Cada um estava em um ponto da rua conhecida como Rua da Feira, próximo a uma praça, quando um homem chegou atirando para todos os lados.