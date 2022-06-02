Homem morre após ser baleado no meio da rua em Vila Velha

Um homem morreu após ser baleado no bairro Vila Garrido, em Vila Velha , por volta das 16h desta quinta-feira (2). Acionada para a ocorrência, a Polícia Militar explicou que recebeu informações de que algumas pessoas haviam sido alvejadas por disparos de arma de fogo. Testemunhas informaram à PM que o crime foi cometido por pessoas que passaram de moto atirando. O nome e a idade da vítima não foram informados.

Após a constatação do óbito em Via Garrido, a guarnição da Polícia Militar foi informada de que mais uma vítima tinha dado entrada no Hospital Evangélico, no mesmo município, e constatou o fato. Até a tarde desta quinta-feira, nenhum suspeito havia sido localizado.

Polícia Civil também foi procurada pela reportagem e explicou que a ocorrência ainda estava em andamento e que mais detalhes só serão repassados após a finalização das diligências.

Na noite desta quinta-feira, o pai do jovem foi ao Departamento Médico Legal (DML) liberar o corpo do filho. Ele não quis gravar entrevista com a TV Gazeta.

SEGUNDO CASO EM MENOS DE 24H