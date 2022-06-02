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Bairro Vila Garrido

Homem morre após ser baleado no meio da rua em Vila Velha

Segundo a PM, testemunhas informaram que o crime foi cometido por pessoas que estavam de moto e passaram atirando, e outra pessoa também teria sido atingida

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 18:24

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

02 jun 2022 às 18:24
Um homem morreu após ser baleado no bairro Vila Garrido, em Vila Velha, por volta das 16h desta quinta-feira (2).  Acionada para a ocorrência, a Polícia Militar explicou que recebeu informações de que algumas pessoas haviam sido alvejadas por disparos de arma de fogo. Testemunhas informaram à PM que o crime foi cometido por pessoas que passaram de moto atirando. O nome e a idade da vítima não foram informados.
Após a constatação do óbito em Via Garrido, a guarnição da Polícia Militar foi informada de que mais uma vítima tinha dado entrada no Hospital Evangélico, no mesmo município, e constatou o fato. Até a tarde desta quinta-feira, nenhum suspeito havia sido localizado. 
Polícia Civil também foi procurada pela reportagem e explicou que a ocorrência ainda estava em andamento e que mais detalhes só serão repassados após a finalização das diligências. 
Na noite desta quinta-feira, o pai do jovem foi ao Departamento Médico Legal (DML) liberar o corpo do filho. Ele não quis gravar entrevista com a TV Gazeta.

SEGUNDO CASO EM MENOS DE 24H

Outro caso de baleados após pessoas passarem atirando aconteceu no bairro Aribiri, também em Vila Velha. Três homens de 23, 30 e 59 anos foram atingidos por disparos de arma de fogo por volta das 22h30 desta quarta-feira (1º). O rapaz de 23 anos foi atingido por sete tiros nas costas, enquanto os outros dois levaram tiros no ombro e na perna, respectivamente. O atirador fugiu.
Os feridos contaram aos policiais que eles não estavam juntos. Cada um estava em um ponto da rua conhecida como Rua da Feira, próximo a uma praça, quando um homem chegou atirando para todos os lados.

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