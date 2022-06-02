PM apreende submetralhadoras em casa usada pelo tráfico de drogas na Serra

Armas, drogas e munições foram apreendidas em casa na Serra Crédito: Divulgação

Polícia Militar apreendeu duas submetralhadoras e uma carabina em uma casa utilizada como base para o tráfico de drogas no bairro Balneário Carapebus, na Serra , na tarde desta quarta-feira (1). Além das armas, também, foram encontrados carregadores, munições, drogas e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Ninguém foi detido.

O capitão Roberto Júnior, da Polícia Militar, disse que a corporação recebeu a informação de que uma casa estava sendo utilizada por traficantes como base para operações criminosas no bairro. Eles foram até o local e viram dois homens fugindo por telhados de casa vizinhas.

"Quando eles chegaram no local, avistaram dois indivíduos que se evadiram pelos fundos da casa, passando sobre os telhados. Pela janela, os militares viram uma capa de colete e, ao adentrarem na casa, verificaram diversos objetos ilícitos", comentou.

Foram apreendidas duas submetralhadoras de calibre 380 sem numeração, uma carabina calibre 44 e uma pistola com numeração raspada. Também forma encontradas 84 munições de vários calibres, duas capas táticas, 176 pinos de cocaína, 112 buchas de maconha, 237 pedras de crack, R$ 168 em espécie, uma balança de precisão e um rádio comunicador com quatro bases.