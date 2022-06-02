Polícia apreende 1 tonelada de fios de cobre em ferro-velho na Serra

Operação tem como objetivo localizar produtos de furto, como o de fios de cobre. Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Cerca de uma tonelada de fio de cobre foi apreendida em um ferro-velho na manhã desta quinta-feira (2), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra Grande Vitória . A apreensão aconteceu durante a Operação Tarega II, realizada pela Polícia Civil.

Um homem, responsável pelo ferro-velho, foi detido, suspeito de receptação, já que não apresentou as notas fiscais dos fios de cobre. A autuação dele não foi informada até o momento, pois a ocorrência está em andamento.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em ferros-velhos nos bairros Manoel Plaza, São Diogo 2, Novo Horizonte, Jardim Limoeiro e Vila Nova de Colares.

Em Novo Horizonte, um homem foi detido e 58 quilos de fios de cobre foram apreendidos.

Polícia apreende 1 tonelada de fios de cobre na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Guarda Municipal da Serra e setores de fiscalização da Prefeitura da Serra também participaram da ação.