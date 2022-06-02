Dupla é detida após furtar ar-condicionado de igreja em Vila Velha

Quando os guardas chegaram, o equipamento não estava mais no local e nenhum suspeito foi localizado. Mas, após algumas rondas pela região, os agentes viram os dois suspeitos e, ao perceberem que eles apresentavam as mesmas caraterísticas informadas na denúncia, fizeram a abordagem e encontraram o compressor da igreja no carro de materiais recicláveis dos homens.