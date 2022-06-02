Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Soteco

Dupla é detida após furtar ar-condicionado de igreja em Vila Velha

Um dos suspeitos, que estava com tornozeleira eletrônica, saiu recentemente da prisão por ter cometido crime de furto

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2022 às 10:57
Suspeitos foram presos depois de furtarem compressor de ar-condicionado de igreja em Vila Velha.
Suspeitos foram presos depois de furtarem compressor de ar-condicionado de igreja em Vila Velha. Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vila Velha
Dois homens, entre eles um que estava com uma tornozeleira eletrônica, foram detidos na madrugada desta quinta-feira (2), após furtarem o compressor do aparelho de ar-condicionado de uma igreja, no bairro Soteco, em Vila Velha, na Grande Vitória. De acordo com o boletim da Guarda Municipal, agentes foram acionados após receberem uma denúncia de que duas pessoas estavam furtando o compressor de ar da igreja, localizada na Avenida Ministro Salgado Filho.
Quando os guardas chegaram, o equipamento não estava mais no local e nenhum suspeito foi localizado. Mas, após algumas rondas pela região, os agentes viram os dois suspeitos e, ao perceberem que eles apresentavam as mesmas caraterísticas informadas na denúncia, fizeram a abordagem e encontraram o compressor da igreja no carro de materiais recicláveis dos homens.
Um dos homens admitiu o furto e disse que furtou o equipamento para uma terceira pessoa. O outro homem estava de tornozeleira eletrônica e os agentes perceberam que o equipamento estava desligado. De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), ele ficou preso entre junho de 2021 e março de 2022 pelo crime de furto.
Os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha.
Na noite da última segunda-feira (30), uma ocorrência semelhante foi registrada em Cariacica, quando moradores impediram que um homem furtasse os fios do ar-condicionado de uma igreja do bairro Itacibá.
*Com informações de Daniela Carla e Fabiana Oliveira, da TV Gazeta e do g1/ES

Veja Também

PM apreende submetralhadoras em casa usada pelo tráfico de drogas na Serra

Três homens são baleados após atirador abrir fogo no meio da rua em Vila Velha

Professor baleado em frente a escola de Linhares sai da UTI

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Sejus Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados