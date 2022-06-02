Dupla é detida após furtar ar-condicionado de igreja em Vila Velha

Dois homens, entre eles um que estava com uma tornozeleira eletrônica, foram detidos na madrugada desta quinta-feira (2), após furtarem o compressor do aparelho de ar-condicionado de uma igreja, no bairro Soteco, em Vila Velha, na Grande Vitória. De acordo com o boletim da Guarda Municipal, agentes foram acionados após receberem uma denúncia de que duas pessoas estavam furtando o compressor de ar da igreja, localizada na Avenida Ministro Salgado Filho.
Quando os guardas chegaram, o equipamento não estava mais no local e nenhum suspeito foi localizado. Mas, após algumas rondas pela região, os agentes viram os dois suspeitos e, ao perceberem que eles apresentavam as mesmas caraterísticas informadas na denúncia, fizeram a abordagem e encontraram o compressor da igreja no carro de materiais recicláveis dos homens.
Um dos homens admitiu o furto e disse que furtou o equipamento para uma terceira pessoa. O outro homem estava de tornozeleira eletrônica e os agentes perceberam que o equipamento estava desligado. De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), ele ficou preso entre junho de 2021 e março de 2022 pelo crime de furto.
Os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha.
Na noite da última segunda-feira (30), uma ocorrência semelhante foi registrada em Cariacica, quando moradores impediram que um homem furtasse os fios do ar-condicionado de uma igreja do bairro Itacibá.
*Com informações de Daniela Carla e Fabiana Oliveira, da TV Gazeta e do g1/ES